Mercato: Mandanda devrait s'envoler mercredi pour Rennes, fin de l'aventure à l'OM

Steve Mandanda prévoit de s’envoler ce mercredi pour Rennes, alors qu'il est très proche de s’engager avec le club breton. Selon nos informations, le SRFC et l’OM finalisent en ce moment le transfert du gardien international français.

La fin de la belle et longue histoire entre l’Olympique de Marseille et Steve Mandanda n’a jamais été aussi proche. Selon nos informations, le gardien phocéen (37 ans) prévoit de s’envoler ce mercredi pour la Bretagne si tout est réglé entre l’OM et le Stade Rennais. Les deux clubs finalisent en ce moment leur négociation pour une petite indemnité de transfert, le portier international français (34 sélections) étant encore sous contrat avec Marseille jusqu’à juin 2024.

Mandanda et Rennes étaient déjà d’accord sur le plan contractuel depuis plusieurs semaines, mais Rennes attendait le feu vert du joueur, qui réfléchissait pour raisons personnelles et qui avait aussi une offre intéressante de Nice.

Mandanda n'aurait pas eu la garantie d'être titulaire à l'OM

Mandanda n’aurait pas eu la garantie d’être titulaire à l’OM, ce qui l’a conforté dans l’idée de quitter Marseille où il détient le record de nombre de matchs joués sous le maillot olympien malgré une dernière saison frustrante, avec trop peu de temps de jeu à son goût.

“Dans les derniers jours, on a beaucoup discuté avec lui sur sa position dans le club. On a parlé, on a dit que le modèle de gardien sera le même que l'année dernière, avec une concurrence. On a eu des conversations sincères”, a confié Pablo Longoria ce mardi lors de la présentation d’Igor Tudor, confirmant que Mandanda n’avait aucune assurance de beaucoup jouer avec l’OM la saison prochaine.

En fin de contrat en 2024, Mandanda n’est apparu qu’à neuf reprises entre les poteaux olympiens en Ligue 1 la saison dernière. Il a toutefois été l’un des protagonistes de l’épopée marseillaise en Europa Conférence League, en prenant part à tous les matchs jusqu’à l'élimination en demi-finale, contre le Feyenoord Rotterdam. Il a également pu profiter de plus de temps de jeu en de saison en championnat, participant au sprint final et à la qualification en Ligue des champions.