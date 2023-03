Mercato: Messi verrait finalement d'un bon oeil un retour au Barça cet été, selon la presse catalane

Selon la radio catalane RAC1, Lionel Messi serait plus qu'ouvert à un retour au Barça la saison prochaine, avec la volonté de conclure en beauté sa saga catalane. Le joueur est en fin de contrat au PSG.

Son départ soudain et larmoyant avait laissé un goût d’inachevé, et il semblerait que les récentes difficultés rencontrées au Paris Saint-Germain, où il a été sifflé, lui fasse reconsidérer la possibilité d’un retour en arrière. Lionel Messi (35 ans) verrait d’un bon œil la possibilité (très incertaine) d’un come-back au Barça la saison prochaine, selon la RAC1.

C’est une option qu’il n’avait pas envisagée initialement en raison des conditions de son départ il y a deux ans, alors qu’une reconduction était espérée, mais la plaie béante a commencé à cicatriser, croit savoir la radio catalane, proche du clan de "La Pulga".

Le Barça doit assainir ses finances

Le contrat de Lionel Messi au PSG touche à sa fin, mais l’attaquant argentin négocie toujours pour poursuivre son aventure à Paris. "Nous l’attendons", clame Sergi Roberto, mais les appels du pied des joueurs catalans se heurtent à une réalité qui rend le retour de Lionel Messi difficilement imaginable. Tout le monde en est bien conscient en Catalogne, et l'entité barcelonaise dément toute ouverture de négociation.

Les mêmes raisons qui ont contraint le Barça à le pousser dehors empêchent aujourd’hui Lionel Messi de revenir dans son club de cœur. Les dirigeants du club espagnol s’efforcent d’assainir les finances, mais le compte n’y est pas, l’équilibre des fonds propres du Barça n’est pas encore rétabli. Le problème de la masse salariale demeure, et le club a besoin d’argent frais pour caresser le rêve de réaliser ce transfert.

"Le temps de Messi au Barça ne s’est pas terminé comme nous le souhaitions tous, il s’est terminé conditionné par des problèmes économiques et nous avons une dette morale envers lui, déclarait le président du Barça Joan Laporta l'été dernier. Nous aimerions que la fin de sa carrière soit avec le maillot du Barça et soit applaudie dans tous les domaines. C’est une aspiration que j’ai, je suis co-responsable de sa fin et j’aimerais qu’elle se réalise."