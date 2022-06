Mercato: Neymar mis en vente par le PSG? L'entourage du joueur dit ne pas être au courant

Des sources proches de l'entourage de Neymar démentent, dans UOL Esporte, au Brésil, les informations d'El Pais, qui affirmait que le PSG avait clairement fait savoir au joueur qu'il était désormais indésirable.

Le Paris Saint-Germain a-t-il fait savoir à Neymar qu'il devait se trouver un autre club cet été? C'est ce qu'affirmait mardi le quotidien espagnol El Pais, précisant même que cette décision était entre autres motivées par les changements sportifs exigés par Kylian Mbappé. Mais deux jours après ces affirmations, l'entourage la star auriverde dément. Selon des "sources liées au staff du Brésilien" citées par UOL Esporte, Neymar, actuellement en vacances dans son pays, n'a reçu aucune information sur son avenir de la part du PSG.

UOL Esporte relaie aussi les démentis de "deux sources liées aux joueurs du PSG" à propos d'une volonté de Kylian Mbappé de voir Neymar s'en aller. En outre, il est précisé que le PSG ne fait aucun commentaire sur cet épineux dossier.

La rumeur Chelsea

Régulièrement critiqué sur son hygiène de vie et ses performances, Neymar dispose d'un contrat colossal jusqu'en juin 2025 (potentiellement 2027) qui restreignent considérablement les possibilités d'un éventuel transfert. Avec son salaire mensuel brut estimé à 4 millions d'euros, peu de clubs sont aujourd'hui en mesure de rémunérer la star de 30 ans.

Les rumeurs supposent cependant que Chelsea serait la destination la plus plausible en cas de départ. "Il faut qu'il vienne", a même commenté son compatriote et ancien coéquipier en club Thiago Silva, chez les Blues depuis 2020. "S’il part, il doit venir ici. Il n'y a plus besoin de parler de ses qualités. En plus, c’est un super pote. Pour l'instant, je ne sais rien. Mais j'espère que cela concrétisera et que ça ne restera pas seulement au stade des informations", a également déclaré le défenseur de 37 ans.

Fin juin, RMC Sport rapportait que Neymar n'était pas certain de rester à Paris. De récents propos du président Nasser Al-Khelaïfi ne lui ont pas plu et la réflexion autour d’un départ est ouverte, aussi bien du côté du Brésilien que du club.