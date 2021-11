Mercato: "Nasser ou Leonardo peuvent m’appeler", Rakitic offre ses services au PSG

Joueur important du FC Séville depuis son retour en 2020, Ivan Rakitic est revenu ce dimanche sur les nombreuses rumeurs qui l'ont envoyé au PSG ces dernières saisons. Avec humour, le vétéran croate de 33 ans a proposé ses services au club parisien pour le prochain mercato et s'est osé à une comparaison entre Neymar et Ousmane Dembélé.

Présenté comme le successeur de Xavi Hernandez dans l'entrejeu du Barça, Ivan Rakitic a peiné à s'y rendre indispensable malgré six ans en Catalogne. De retour au FC Séville en 2020, le milieu croate a réagi avec beaucoup d'auto-dérision aux nombreux contacts et rumeurs qui l'ont relié au PSG ces dernières saisons. De quoi faire naître un petit regret pour l'expérimenté milieu qui n'a finalement pas rejoint la Ligue 1.

"Ah! Aujourd’hui cela me plairait, a assuré le milieu croate lors d’un entretien diffusé ce dimanche par beIN Sports. S’il manque un milieu au PSG, Nasser ou Leonardo peuvent m’appeler demain! Plus sérieusement, cela ne s’est pas fait pour plusieurs raisons. J’aurais bien aimé jouer à Paris. Le PSG pour moi… ce qu’ils sont en train de réaliser, et pas seulement cette saison mais bien depuis plusieurs années, mérite un grand respect."

Rakitic: "Dembélé est de la trempe d'un Neymar"

Régulièrement cité dans l'orbite du PSG, notamment lorsque le Barça a tenté de rapatrier Neymar, Ivan Rakitic a choisi de rester au sein du club blaugrana. Y compris lorsque ses dirigeants lui ont clairement indiqué la porte de sortie. Mais cela n'a pas altéré la sympathie pour Paris de celui qui fait maintenant les beaux jours du FC Séville en Liga.

"Je tire mon chapeau au Président, à Leonardo et à l’entraîneur, a conclu le finaliste malheureux de la Coupe du monde 2018. C’est un club qui a grandi très vite et qui a beaucoup de pression aujourd’hui. J’aurais été heureux de rejoindre Paris mais mon transfert ne s’est pas fait. Cela m’aurait plu mais finalement j’ai été heureux de rester à Barcelone."

A défaut de retrouver Neymar, ou de le remplacer dans l'effectif francilien, Ivan Rakitic a eu le plaisir de cotôyer Ousmane Dembélé à Barcelone. A en croire le milieu aux 106 sélections avec les Vatreni, l'ailier français possède des qualités comparables à la star brésilien.

"Pour moi, Ousmane a des qualités que très peu de joueurs ont. Il pourra clairement faire la différence pour le Barça à son retour, a encore estimé le Croate du FC Séville. Que dire de plus, je prie Dieu pour qu'il ne se blesse plus et qu'il retrouve le rythme. On l'a vu la saison dernière quand il était au top, le Barça était très fort. Il est de la trempe d'un Neymar ou de joueurs de ce style. Il adore les un contre un, il est très décisif. Quand il se retrouve face au gardien, il n'y a plus rien à faire."