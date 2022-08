Mercato: négociations en cours entre la Juventus et le PSG pour Paredes

Après Thilo Kehrer, le PSG a bien avancé dans les négociations pour le départ de Leandro Paredes. Un prêt avec option d'achat pour le joueur de 28 ans semble privilégié.

Gros coup d'accélérateur dans le sens des départs au PSG. Des discussions sont en cours entre la Juventus et le PSG pour Leandro Paredes, sous contrat jusqu'en 2024. Elles avancent rapidement. Le joueur de 28 ans a déjà un accord contractuel avec le club italien. Reste maintenant aux deux clubs à se mettre d'accord sur cette transaction. Notamment sur sa forme, alors qu'un prêt avec option d'achat semble privilégié. Le montant de cette opération est lui aussi toujours au cœur des négociations.

Un intérêt depuis plusieurs semaines

Il y a quelques semaines, RMC Sport rappelait que la Juventus appréciait le profil du milieu argentin du PSG, qui se contente d'un statut de remplaçant depuis le début de la saison, Christophe Galtier préférant aligner la doublette Verratti-Vitinha dans son 3-4-1-2. En trois matchs officiels, il n'a disputé que 12 minutes lors du Trophée des champions, 23 face à Clermont et 20 contre Montpellier.

Plus tôt ce mardi, un accord a été trouvé entre le PSG et West Ham pour le transfert du défenseur central allemand Thilo Kehrer (25 ans, sous contrat jusqu'en 2023). Avec les arrivées de Nordi Mukiele, capable de couvrir deux postes, et d’un éventuel défenseur central de métier espéré d’ici la fin du mercato, l’avenir de l’Allemand s’était assombri dans la capitale. L’international allemand, régulièrement titulaire avec sa sélection, va désormais poursuivre sa carrière en Angleterre dans l'optique de conserver une chance de disputer la Coupe du monde au Qatar.