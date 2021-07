Mercato: obligé de vendre, le Barça cède Firpo à Leeds

Le Barça a confirmé ce mardi le transfert de Junior Firpo à Leeds pour un montant de 15 millions d’euros. Le latéral gauche tentera de se relancer en Premier League après deux saisons compliquées en Catalogne.

Les soldes d’été ont commencé au Barça. En proie à des difficultés financières, le club catalan a vendu Junior Firpo à Leeds ce mardi. Officialisé par les Peacocks et l’équipe blaugrana, le transfert est estimé à 15 millions d’euros. Un pourcentage à la revente de 20% a également été inclus dans cette transaction et devrait permettre aux pensionnaires du Camp Nou de ne pas trop perdre d’argent sur un joueur acheté 18M€ au Betis Séville en 2019. Le latéral gauche de 24 ans s’est engagé pour quatre saison, jusqu’en juin 2025, avec le récent neuvième de Premier League.

"Je veux seulement dire que je donnerai tout ici, à chaque fois que je jouerai, je me donnerai à 100%, s'est réjoui Junior Firpo pour le site de Leeds. J'ai vu beaucoup de messages de fans disant que l'on marchera ensemble.[...] Je connais l'entraîneur (Marcelo Bielsa), qui il est et selon moi, c'est un très bon entraîneur. Il veut que l'on presse tout le temps, jouer les un-contre-un. Et pour moi c'est ça le football."

Un espoir abonné au banc du Barça

Apparu à seulement 41 reprises sous le maillot du Barça en deux saisons, Junior Firpo n’a jamais pu y confirmer les espoirs placés en lui à son arrivée. Vu comme le futur remplaçant de Jordi Alba, le défenseur formé en Andalousie n’a pas réussi à se faire une place en Catalogne.

Lors de la campagne 2020-2021, il s’est contenté de 18 apparitions toutes compétitions confondues pour un but et une passe décisive. Cantonné au banc en Liga, Junior Firpo pourrait profiter de la grosse communauté hispanique chez les Peacocks pour gagner du temps de jeu. Outre l’entraîneur Marcelo Bielsa, dont la prolongation est attendue, quatre joueurs espagnols l’aideront à s’acclimater et trouver ses marques dans le Nord de l’Angleterre.

Le Barça obligé de vendre

Prometteur mais pas assez installé dans l’effectif de Ronald Koeman, Junior Firpo aura eu le mérite de faire rentrer des liquidités au Barça. Très endetté, le club présidé par Joan Laporta doit alléger sa masse salariale et dégraisser son groupe professionnel avant le début de la saison en Liga.

Dans le cas contraire, la Ligue espagnole pourrait refuser d’inscrire les recrues estivales (Depay, Agüero, Eric Garcia et Emerson) voire empêcher l’importantissime prolongation de Lionel Messi.

Après les ventes de Jean-Clair Todibo à Nice (8,5M€ et des bonus), Konrad de la Fuente à l’OM (entre 3 et 4 millions d’euros), le prêt de Trincão à Wolverhampton, le transfert de Junior Firpo permet d’offrir plus de flexibilité au club.

La direction espère toujours se libérer des contrats de Miralem Pjanic et Samuel Umtiti. Le départ de Philippe Coutinho fait aussi partie des pistes de travail dans les couloirs de la cité sportive Joan Gamper. Cet été au Barça, tout doit disparaître.