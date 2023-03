Equipe de France: Platini adoube déjà Mbappé comme légende du football français

Invité exceptionnel de l'émission Rothen s'enflamme ce lundi sur RMC, Michel Platini a exprimé son admiration au sujet de Kylian Mbappé. L'ancien joueur et capitaine de l'équipe de France est impressionné par les qualités de l'attaquant du Paris Saint-Germain et s'est même livré à un petit pronostic sur son avenir.

Michel Platini a assuré ce lundi à RMC qu'il ne briguerait pas de mandat au sein de la FFF. Pas plus qu'il n'entraînerait un club à l'avenir. Mais cela ne l'empêche pas de regarder les matchs et d'être tombé sous le charme de Kylian Mbappé, toujours aussi décisif avec le PSG ou chez les Bleus.

"(Est-il déjà parmi les légendes du football français au même titre que Platini ou Zidane?) Oui absolument. Oui, a lancé l’ex-président de l’UEFA lors de son passage dans l'émission Rothen s'enflamme. Pourquoi? Parce que ce qu’il montre et ce qu’il a fait est exceptionnel, je suis désolé…"

Platini ébahi par la vitesse et l'intelligence de Mbappé

Auteur d'une grosse saison avec le PSG malgré l'élimination précoce en Ligue des champions, Kylian Mbappé a déjà marqué 31 buts et délivré 8 passes décisives en 32 rencontres toutes compétitions confondues. Au-delà de ses qualités techniques, le Français de 24 ans est également doté d'une vitesse supersonique.

"Il est ce qu’un attaquant devrait être. Il va très vite, il a les deux pieds, a encore résumé Michel Platini. Mais on s’oriente vers cela aujourd’hui. Des Giroud je pense qu’il y en aura de moins en moins. On va trouver des Rashford, des Mbappé et des gens qui vont très vite devant comme Coman et cetera."

Certes le football a toujours eu des joueurs très rapides pour leur époque mais au yeux de Michel Platini, Kylian Mbappé est au-dessus du lot en ceci que l'attaquant parvient à utiliser cette vitesse pour briller balle au pied.

"Kylian Mbappé aurait pu jouer dans les années 70 ou 80 mais il est né plus tard, a ensuite estimé l’ancien numéro 10 mythique des Bleus. Il va très vite, il comprend très bien le jeu, il est très intelligent et il a les deux pieds. [...] Je ne sais pas s’il est hors-norme mais il est très, très, très, très bon. Il est hors-norme dans sa rapidité. Des gens qui ont les deux pieds comme lui et qui sont intelligents, il y en a pas mal. Mais en plus qu’il soit très, très rapide comme cela, ça c’est hors-norme. Je le regarde fonctionner, il part au bon moment. Il ne part pas quand il ne doit pas partir."

"Il ira en Espagne ou en Angleterre, il se fera plaisir"

Finalement relancé par Emmanuel Petit sur l’idée d’un besoin de quitter le PSG pour donner la pleine puissance de son talent, Michel Platini s’est contenté de sourire à la vaine tentative du champion du monde 1998 avant de répondre sur les potentielles envies d’ailleurs de Kylian Mbappé.

"Moi je dirais qu’il peut gagner la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. Après je pense qu’il partira un jour, quand il aura envie de partir, a conclu le triple lauréat du Ballon d’or sur RMC. Quand il aura fait le tour du football français, il ira voir un autre football. Il ira en Espagne ou en Angleterre, il se fera plaisir et puis voilà. Et puis après il finira peut-être aux Etats-Unis comme on a tous souhaité le faire."