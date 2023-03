Equipe de France féminine: la FFF rêverait de Thierry Henry pour diriger les Bleues

La Fédération française de football recherche activement un nouveau sélectionneur pour l'équipe de France féminine après l'éviction de Corinne Diacre. Plusieurs dirigeants de l'instance auraient récemment cité le nom de Thierry Henry parmi les pistes envisagées pour diriger les Bleues.

Du charisme à revendre et une vraie cote d'amour auprès des supporters. Après le départ de Corinne Diacre, la FFF veut donner un nouveau souffle à l'équipe de France féminine. Selon les informations du journal L'Equipe publiées ce jeudi, le nom de Thierry Henry ferait rêver certains dirigeants.

Toutefois, cette option n'en est qu'à ses prémices et le quotidien a encore précisé ne pas savoir si le champion du monde 1998 est intéressé ou pas par le poste de sélectionneur des Bleues.

Henry n'a plus entraîné seul depuis 2021

Ancien éphémère entraîneur de l'AS Monaco puis de l'Impact Montréal, Thierry Henry a ensuite officié comme adjoint de Roberto Martinez au sein de la sélection belge. Mais le Français n'a plus dirigé une équipe seul depuis 2021 en MLS. Son manque d'expérience en tant que coach au plus haut niveau pourrait constituer un bémol au moment de choisir le prochain sélectionneur de l'équipe de France féminine.

Pour rappel, une commission composée des présidents de l'OL et de Strasbourg, Jean-Michel Aulas et Marc Keller, ainsi que des anciennes internationales Aline Riera et Laura Georges est chargée d'étudier les différents profils et de soumettre une recommandation au président intérimaire de la FFF, Philippe Diallo.

Une grosse concurrence pour diriger les Bleues

Au-delà du rêve Thierry Henry, d'autres noms sont évoqués du côté des Bleues. Comme révélé très rapidement par RMC Sport, cinq techniciens ont été ciblés par la FFF pour prendre en main la destinée de la sélection tricolore pour l'après-Diacre. Des habitués du football féminin comme Patrice Lair, Gérard Prêcheur (PSG), Sonia Bompastor (OL) et Sandrine Soubeyrand (Paris FC) ou encore Hervé Renard.

Bien que peu habitué aux féminines, le sélectionneur de l'Arabie saoudite bénéficie d'une belle cote compte-tenu de ses victoires de prestige à la CAN ou à la tête de la sélection saoudienne. Enfin, comme le précise également le journal L'Equipe, Jocelyn Gourvennec a été auditionné ce mercredi par la FFF.

A la recherche d'un nouveau défi depuis son départ de Lille en juin 2022, l'entraîneur breton aurait présenté son projet pour les Bleues aux quatre membres de la commission chargés de trouver un successeur à Corinne Diacre. Une fois nommé, le prochain patron de l'équipe de France féminine n'aura qu'un seul rassemblement avec ses joueuses pour préparer la Coupe du monde estivale (du 20 juillet au 20 août) en Australie et en Nouvelle-Zélande.