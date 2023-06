Mercato: pressentis au PSG, Nagelsmann et Henry ont échangé

Les décideurs qatariens du Paris Saint-Germain envisagent d'associer Julian Nagelsmann et Thierry Henry la saison prochaine à la tête de l'équipe première. L'entraîneur allemand et l'ancien buteur tricolore ont discuté ensemble mais aucun accord n'a encore été trouvé avec le club francilien.

Le départ de Christophe Galtier est acté mais pas encore officialisé. En attendant, le Paris Saint-Germain continue de lui chercher un successeur pour entraîner l'équipe francilienne. Comme révélé ces derniers jours dans les médias, Doha pense bel et bien à un ticket associant Julien Nagelsmann et Thierry Henry. Les deux hommes ont échangé ensemble.

Si les discussions existent pour une arrivée au PSG du technicien allemand et du champion du monde 1998, aucun accord avec le club parisien n'a été trouvé pour le moment.

Un rebond rapide pour Nagelsmann?

Bourreau du Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des champions, Julian Nagelsmann a ensuite été évincé par le Bayern Munich. Sans club depuis son départ de Bavière, le coach de 35 ans pourrait donc rapidement rebondir dans un grand club européen en cas de signature au PSG.

Fin observateur de la Ligue 1 et consultant pour l'un des diffuseurs du championnat, Thierry Henry arriverait dans le club de la capitale en tant qu'adjoint de l'Allemand. Une fonction que l'ancien attaquant des Bleus a occupé au sein de la sélection belge entre 2016 et 2018 puis entre août 2021 et décembre 2022.

Avant d'annoncer un nouvel entraîneur, le PSG va aussi devoir finaliser le départ de Christophe Galtier. Le Français va rencontrer les dirigeants parisiens ces prochains jours. S'il dispose encore d'une année de contrat, le technicien ne survivra pas à sa première année, ponctuée d'un titre de champion de France.