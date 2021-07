Equipe de France: "Il n'y a pas eu de problème Benzema", insiste Le Graët

Sur TF1 ce dimanche, Noël Le Graët s'est dit satisfait du retour en équipe de France de Karim Benzema, malgré l'élimination des Bleus en huitième de finale de l'Euro 2021 par la Suisse. Le président de la FFF loue l'attitude de l'attaquant du Real Madrid.

Le retour de Karim Benzema en équipe de France a-t-il bousculé l'équilibre du groupe? C'est une des hypothèses entendues pour expliquer l'échec des Bleus et leur élimination dès les huitièmes de finale de l'Euro 2021, par la Suisse. Si l'attaquant du Real Madrid n'est pas mis en cause, son rappel par Didier Deschamps a peut-être été un peu tardif.

Invité de Téléfoot ce dimanche sur TF1, Noël Le Graët a salué l'attitude irréprochable du meilleur buteur des Bleus sur la compétition (quatre buts en quatre matchs). Mais le président de la Fédération française de football esquive la question concernant la temporalité de son retour, après plus de cinq ans d'absence.

"Il a montré beaucoup d'élégance"

"Benzema a été bien reçu par tout le staff, tous les joueurs, assure le dirigeant de la FFF. Il a montré beaucoup d'élégance et de modestie dans ses propos. Il n'y a pas eu de problème Benzema. Il aurait pu venir avant, c'est possible, ou ne pas venir du tout. En tout cas, sur cette compétition, il s'est bien comporté. Un peu moins bon le premier match mais il s'est amélioré au fil de la compétition et sur le dernier match, il a été très bon."

Karim Benzema est en tout cas l'attaquant des Bleus qui aura marqué le plus de points - ou celui qui en aura le moins perdu - durant cet Euro 2021. Antoine Griezmann n'a lui marqué qu'un seul but (face à la Hongrie en phase de poules), Kylian Mbappé n'a pas trouvé le chemin des filets.