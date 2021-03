Mercato: Ramos propose d'héberger Messi s'il signe au Real

Dans une interview diffusée jeudi sur Twitch, Sergio Ramos s'est déclaré favorable à une (improbable) signature de Lionel Messi au Real Madrid. Par contre, le défenseur espagnol a déclaré ne pas envisager un seul instant de faire le chemin inverse en signant au Barça.

Si Lionel Messi se décidait à signer au Real Madrid, Sergio Ramos ferait tout pour qu'il se sente comme chez lui. Le capitaine de 34 ans l'a assuré ce jeudi soir, dans un entretien sur Twitch avec Ibai Llanos, un streameur espagnol. Ce dernier lui a demandé s'il ouvrirait grand les portes du club madrilène à la superstar du FC Barcelone, en fin de contrat cet été.

"À 100%", a répondu Sergio Ramos, avant de montrer encore plus d'enthousiasme. "En fait, les premières semaines, je lui prêterais même ma maison si nécessaire pour qu'il puisse s'installer. J'en serais ravi. Nous, Madridistas, avons eu à souffrir de Leo dans ses meilleures années. Ne pas avoir Messi contre nous serait un grand bonheur. Il t'aide à gagner et à obtenir plus de succès."

Le champion du monde espagnol a même conclu son propos en assurant que "ce serait une bêtise de dire le contraire" à propos d'une venue du sextuple Ballon d'or au Real Madrid.

"Aucune chance" de voir Ramos au Barça

Hors de question par contre pour Sergio Ramos, lui aussi en fin de contrat au terme de la saison en cours, d'envisager de faire le chemin inverse. "Il n'y a aucune chance. J'aime bien Laporta (le nouveau président du Barça, ndlr), je l'ai rencontré une fois et il m'a plu. Mais il y a des choses dans la vie que l'argent ne peut pas acheter. C'est quelque chose d'impossible. Tout comme on ne verra jamais Xavi ou Piqué à Madrid."

Gêné par plusieurs blessures, Sergio Ramos n'a disputé que 14 matchs de championnat cette saison. Ses prestations ont toutefois encore montré qu'il était un élément essentiel pour l'équipe madrilène. Mais les négociations pour la prolongation de son contrat patinent. Sans accord, il pourra librement changer de club au 1er juillet.