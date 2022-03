Manchester United: rôle flou, absence de titre, dépression... Pogba vide son sac

À quelques mois de la fin de son contrat avec Manchester United, Paul Pogba, interrogé par Le Figaro, fait un bilan négatif de ses six ans passés au sein du club anglais.

Paul Pogba ne sera peut-être plus un joueur de Manchester United la saison prochaine. D'abord parce que son contrat débuté en 2016 s'achève en juin, mais aussi au regard de son interview dévoilée mardi soir par Le Figaro. Le milieu international français de 29 ans, à Clairefontaine pour le rassemblement des Bleus, y tient des propos très francs et négatifs par rapport au niveau du club et à sa situation personelle bien différente de celle qu'il connaît en équipe de France.

"En fait, c’est simple, chez les Bleus, je joue, et, en plus, à mon poste. Je connais mon rôle, je ressens la confiance du coach, des joueurs, constate-t-il. C’est normal, de ressentir cette différence avec Manchester, car c’est dur d’être régulier quand tu changes souvent de poste, de système de jeu ou de partenaires. (...) Mais, sur le sélectionneur, on s’entend très bien, il m’a confié un rôle que je connais, mais, à Manchester United, est-ce que j’ai vraiment un rôle? Je pose la question et je n’ai pas la réponse."

"Que ce soit avec Manchester ou dans un autre club..."

Sevré de titres en club depuis 2017 (League Cup et Ligue Europa, les seuls avec Manchester United), Paul Pogba aspire à "rattraper ces années" pour étoffer son palmarès. Il n'est toutefois pas convaincu d'être en mesure de remplir cet objectif avec les Red Devils: "Il faut être honnête, cela ne me satisfait pas, sur les cinq dernières saisons, mais vraiment pas du tout. Cette année, c’est mort, on ne gagnera rien encore. Que ce soit avec Manchester ou dans un autre club, je veux remporter des trophées".

S'il change d'air cet été, les mauvais souvenirs à Manchester United ne seraient pas seulement liés aux résultats. Dans ce même entretien, Pogba révèle avoir connu des épisodes de dépression: "À titre personnel, cela a commencé quand j’étais avec José Mourinho à Manchester. Tu te poses des questions, tu te demandes si tu es fautif, car tu n’as jamais vécu ces moments dans ta vie". Pour un éventuel départ, le terrain est préparé.