Mercato: un retour de Rabiot cet été au PSG ? La réponse de l'international français

En fin de contrat avec la Juve au mois de juin prochain, Adrien Rabiot risque d'être très courtisé. Ce dimanche dans Téléfoot, le milieu de terrain a un peu éludé la question d'un possible retour à Paris, sans toutefois totalement exclure cette possibilité.

À n'en pas douter, Adrien Rabiot va voir de nombreux prétendants frapper à sa porte cet été. Le joueur de 27 ans arrive en fin de contrat avec la Juve en juin prochain et sa grosse saison avec la Vieille Dame ne risque pas de passer inaperçue.

Auteur de sept buts et trois passes décisives en Serie A avec le club turinois, l'international tricolore (36 sélections) est devenu l'un des tauliers de Massimiliano Allegri dans l'entrejeu. Et en équipe de France aussi, le natif de Saint-Maurice a pris une autre épaisseur. Sa belle Coupe du monde 2022 a confirmé cette montée en puissance, et c'est sans surprise que Didier Deschamps l'a aligné lors des deux derniers matchs des Bleus comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024, face aux Pays-Bas (4-0) et contre l'Irlande (1-0).

"Cela intéresse beaucoup de monde", Rabiot refuse d'alimenter la rumeur

Interrogé ce dimanche matin dans Téléfoot sur son avenir, Rabiot n'a pas rejeté la tendance actuelle, qui est plutôt à une non-prolongation avec la Juve et donc à un départ de Turin, d'autant plus avec la probable non-qualification de la Vieille Dame pour la Ligue des champions la saison prochaine. Mais alors, quelle destination pourrait choisir le longiligne (1,88m) milieu de terrain ?

La rumeur d'un retour au PSG a ressurgi il y a quelques jours, alors que le joueur avait quitté le club à l'été 2019. Et s'il n'a pas vraiment voulu rentrer dans les détails, il n'a pas non plus évacué cette option d'un revers de la main: "Il n'y a rien de spécial. Il y a beaucoup de bruit, cela intéresse beaucoup de monde. Je suis vraiment concentré sur cette fin de saison avec la Juve et on verra ce qui se passe."