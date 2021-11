Barça: deux Français parmi les six indésirables identifiés par Xavi

Xavi vient tout juste d’entamer sa mission d’entraîneur au Barça mais possède déjà une bonne idée du groupe à sa disposition. Selon les médias espagnols, le technicien aurait ainsi ciblé six joueurs à faire partir lors du mercato hivernal.

Xavi Hernandez dirigera son premier match sur le banc du Barça à l’occasion du derby contre l’Espanyol, le 20 novembre au Camp Nou. Tout juste intronisé et présenté aux socios ce lundi, le nouvel entraîneur blaugrana sait déjà où il souhaite amener son équipe.

De la même manière, l’ancien milieu a déjà identifié certains joueurs qui n’entrent pas dans ses plans. Selon les informations de l’émission El Chiringuito, Xavi souhaite le départ de six joueurs lors du mercato hivernal dont les Français Samuel Umtiti et Clément Lenglet. Le gardien Neto ainsi que Martin Braithwaite, Luuk de Jong et Philippe Coutinho les accompagnent.

Umtiti bradé mais pas Lenglet ?

Si le premier cité se trouve toujours à Barcelone pendant la trêve internationale et pourra y croiser son nouvel entraîneur, le second participe actuellement au rassemblement de l’équipe de France pour les matchs face au Kazahstan et en Finlande.

Apte physiquement après avoir essuyé de nombreux pépins ces dernières saisons, Samuel Umtiti cire le banc catalan et n’a toujours pas joué ni en Liga ni en Ligue des champions.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, le Barça ne devrait pas trop se montrer gourmand pour un joueur dont la direction souhaite se séparer depuis de longs mois afin d’économiser son salaire. Lui aussi régulièrement abonné au banc de touche derrière Gerard Piqué ou Eric Garcia, Clément Lenglet a quand même réussi à effectuer huit apparitions en 2021-2022.

Mais avec un contrat jusqu’en 2026, l’ancien de Nancy et Séville ne devrait pas être bradé cet hiver. Ces derniers mois, son nom est fréquemment revenu du côté de la Premier League et tout récemment à Newcastle après l’arrivée des propriétaires saoudiens.

Trois départs espérés devant

En plus des deux centraux tricolores, Xavi espère trouver un point de chute au gardien Neto, doublure de Marc-André Ter Stegen, afin d’installer un jeune issu de la Masia en numéro deux. Mais c’est surtout dans le secteur offensif que le nouvel entraîneur voudrait bouleverser son effectif.

Recruté par Ronald Koeman et souvent moqués par les détracteurs du Barça, le duo Braithwate-De Jong pourrait rapidement s’en aller. Si le Danois soigne actuellement une grosse blessure au genou, il a souvent bénéficié d’une jolie cote outre-Manche et la direction blaugrana pourrait essayer de récupérer un joli chèque pour celui qu’elle a acheté 18 millions à Leganés en février 2020.

Prêté cette saison par le FC Séville, Luuk de Jong n’a joué que six bouts de match (pour un but) et traîne comme un boulet son étiquette de recrue estampillée Koeman. Barcelone cherche à casser son prêt et doit pour cela trouver un club qui le satisfasse lui et la formation andalouse, toujours propriétaire de ses droits effectifs.

Parmi les indésirables identifiés au sein du Barça, le cas de Philippe Couthinho risque d’être l’un des plus compliqués à gérer. Joueur le mieux payé de l’équipe, le Brésilien déçoit et son attitude agacerait dans le vestiaire.

Arraché à Liverpool pour plus de 135 millions en janvier 2018, le meneur de jeu est un terrible flop en Catalogne. Seul motif d’espoir, Newcastle pourrait tenter de le recruter pour en faire le visage du nouveau projet lancé par le fonds souverain d’Arabie saoudite. Cela tombe bien, le président Joan Laporta ne s'y opposerait pas.

Encore faut-il convaincre le joueur de 29 ans de quitter le Barça pour l’avant-dernier de Premier League en janvier prochain. D’ici-là, charge à Xavi de le relancer en Liga ou de lui faire clairement comprendre qu’il ne compte pas sur lui.