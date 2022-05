Nice: Julien Fournier devrait être officiellement écarté cette semaine

INFO RMC SPORT - En froid avec l'entraîneur Christophe Galtier, Julien Fournier, directeur du football de l'OGC Nice, devrait être écarté par la direction d'ici la fin de la semaine.

Comme évoqué depuis deux semaines, les relations entre Julien Fournier et Christophe Galtier, l'entraîneur qu'il a fait venir, se sont dégradées ces dernières semaines. En cette fin de saison, INEOS s'était lancé dans un audit afin de faire le bilan mais aussi préparer au mieux la prochaine saison. Hier soir, une réunion s'est tenue à Nice, une des dernières avant de clôturer l'audit et se concentrer sur les prochains chantiers. Étaient présents Jean-Pierre Rivère, Bob Ratcliffe, Dave Brailsford ou encore Julien Fournier. Ce dernier est parti de la réunion avant tout le monde. Il devrait être démis de ses fonctions de manière officielle avant la fin de la semaine.

Un communiqué d'INEOS est désormais attendu afin de dévoiler le nouvel organigramme de l'OGC Nice. En vacances non loin de la Côte d'Azur, Christophe Galtier sera toujours présent à la reprise le 27 juin prochain sauf énorme surprise. Il devrait en être de même pour le Président Jean-Pierre Rivère en bonne relation avec Jim Ratcliffe. En revanche, le frère de l'investisseur, Bob Ratcliffe, président d'INEOS football, ne devrait plus en faire partie.

Les regrets de la saison passée

L'objectif était de terminer européen et Nice le sera la saison prochaine en ayant accroché une place en barrages de Ligue Europa Conférence. Si INEOS est conscient que le club est en progrès et se dit plutôt satisfait de la saison passée, l'OGC Nice peut nourrir des regrets. Pendant quatre minutes lors de l'ultime journée du championnat, il a été 4e de Ligue 1 et se voyait décrocher un ticket pour la Ligue Europa.

Trop irrégulier sur l'ensemble de la saison, le Gym paie en partie son passage à vide en fin d'année 2021, une série de trois défaites de rang à domicile sans inscrire le moindre but, une première pour les Rouge et Noir depuis qu'ils évoluent à l'Allianz Riviera. Apogée de la déception, la finale de la Coupe de France perdue face à Nantes, sans vraiment la jouer. Et comme il est impossible de ne pas le mentionner, il faudra retenir le point retiré après les incidents face à l'Olympique de Marseille le 22 août dernier toujours en travers de la gorge des dirigeants et de l'entraîneur, sans lequel Nice aurait fini la saison devant Rennes.

Les contours de l'effectif

Habitué à entendre parler d'années de transition depuis l'arrivée d'INEOS, les supporteurs niçois attendent de la stabilité. Pour autant, le mercato pourrait être agité cet été en Côte d'Azur. Dave Brailsford, directeur du sport chez INEOS, aura un rôle direct dans les prises de décisions au club. Après avoir dépensé 55 millions d'euros cette saison, l'enveloppe pourrait être plus conséquente lors du prochain mercato et encore un peu plus pour celui qui suit, de quoi donner à Nice les moyens de rivaliser pour les places européennes.

Comme annoncé par France Bleu Azur, Walter Benitez sera libre dans quelques jours, sa dernière année de contrat étant optionnelle (en cas de qualification en Ligue des Champions). Le Franco-Argentin aimerait rester, mais le club n'a jamais rien fait pour le prolonger et il paraitrait étonnant qu'il se réveille au dernier moment pour le retenir. Devant, Kasper Dolberg a perdu sa côte de popularité. Si sa froideur faisait son charme, elle a tendance à agacer aujourd'hui et le Danois pourrait aussi connaître un nouvel horizon cet été. Le capitaine Dante sera lui toujours là alors que Khephren Thuram, Amine Gouiri et Jean-Clair Todibo devraient avoir la côte sur le marché des transferts. L'avenir niçois de Justin Kluivert, Jordan Amavi, Alexis-Claude Maurice, Calvin Stengs s'écrit en pointillés. Il restera flou tant qu'un nouveau directeur sportif ne sera pas arrivé.