OL: une recrue mystère va signer en provenance d’un club ukrainien

L’OL va profiter pour du mercato exceptionnel accordé aux joueurs évoluant en Russie et en Ukraine pour se renforcer jusqu’à la fin de saison. Un joueur dont le nom n’a pas été confirmé va débarquer à Lyon ce jeudi en provenance du championnat ukrainien.

Peter Bosz a longtemps fait d’un attaquant sa priorité du mercato mais n’a pas réussi à attirer Sardar Azmoun à Lyon. Ni l’été dernier, ni pendant le mois de janvier. A défaut d’avoir mis la main sur le buteur iranien du Zenith, l’entraîneur de l’OL va bien récupérer un joueur offensif d’ici la fin de saison.

Selon les informations du journal L’Equipe, le club rhodanien va officialiser ce jeudi l’arrivée d’un renfort en provenance d’un club ukrainien. Une conférence de presse a même été planifiée en début d’après-midi (14h30) au sein du club rhodanien pour détailler les contours de ce recrutement surprise.

>> Les infos et rumeurs du mercato en direct

Une recrue mystère... qui pourrait être Tetê

A l’heure où Maxence Caqueret s’est blessé et va manquer plusieurs semaines de compétition, c’est bien dans le secteur offensif que l’OL va enregistrer une arrivée. Reste à savoir qui. Pour l’instant, le nom de la recrue lyonnaise n’a pas encore filtré. Un temps en contact avec Lyon, l’Israélien Manor Salomon ne devrait finalement pas signer. Le milieu offensif de 22 ans du Chakhtar Donetsk ne souhaite pas être prêté cette saison.

Cela ne devrait pas non plus se faire avec David Neres. Lui aussi annoncé dans le viseur de l’OL depuis quelques semaines, l’ailier brésilien de Donetsk ne va pas signer ce jeudi en Ligue 1. L’ancien espoir de l’Ajax, arrivé en janvier dernier à Donetsk, n’a pas joué une seule minute en match officiel avec sa nouvelle équipe mais n’intéresserait pas Lyon.

Selon les derniers éléments obtenus par RMC Sport, c'est bien un autre brésilien nommé Tetê qui devrait rejoindre Lyon. International U23 au Brésil, l'ailier de 22 ans a disputé 28 match avec le Chakhtar Donetsk cette saison pour 10 buts et 2 passes décisives.

Un renfort pour l’Europe et la L1

L’invasion de l’Ukraine par l’armée russe a bouleversé la saison des clubs de deux pays. Les joueurs évoluant dans les deux pays ont donc été autorisé par la Fifa à signer dans une autre équipe jusqu’à la fin de la campagne 2021-2022. En Europe, l’UEFA a même autorisé les formations encore qualifiées sur la scène européenne à les intégrer à la liste des joueurs qualifiés en Ligue des champions, Ligue Europa et Conference League.

>> Le meilleur de la Ligue Europa et de la Conference League, c’est sur RMC Sport

Quart de finaliste de la C3, l’OL affrontera West Ham pour une place en demi-finale et pourra donc faire jouer son nouvel élément. Idem en Ligue 1 ou la LFP a confirmé que les footballeurs en provenance de la D1 ukrainienne ou russe pourraient être qualifiés de manière exceptionnelle jusqu’au 7 avril.

Toujours à la lutte pour arracher une qualification européenne, l’OL va donc se renforcer en vue du sprint final du championnat. Dixième avec 42 points, soit dix de retard sur le podium et six sur le top 5, les Gones de Peter Bosz vont donc accueillir à bras ouverts ce renfort de dernière minute. Et cela, quel que soit nom. Tetê ou un autre.