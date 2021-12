OM: Sampaoli dresse le profil idéal pour le mercato d'hiver

Deux jours avant le 16e de finale de Coupe de France contre Chauvigny, l’entraîneur de l’OM Jorge Sampaoli s’est exprimé sur le mercato d’hiver qui ouvre ses portes ce samedi. Le coach argentin estime notamment que la perspective de la Coupe du monde 2022 va jouer un rôle.

"Un mercato d’opportunités". Voici comment Jorge Sampaoli qualifie le marché des transferts qui ouvre ses portes ce samedi 1er janvier. En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur de l’OM révèle notamment les besoins de son équipe pour ce mercato, alors qu’elle se déplace dimanche (21h) à Limoges pour défier Chauvigny en 16e de finale de Coupe de France.

"Le mercato d’hiver permet d’apporter de la qualité à un effectif déjà construit. Le mercato va être assez long, ce sera un mercato d’opportunités, estime d'abord le coach argentin sur le marché des transferts global. Il y en aura beaucoup parce qu’on a une Coupe du monde qui arrive. Beaucoup de joueurs qui vont prendre part à cette Coupe du monde ont besoin de temps de jeu et beaucoup n’en ont pas aujourd’hui".

"On a besoin de joueurs familiers avec ce jeu de possession"

Jorge Sampaoli donne ensuite son souhait pour le mois à venir: "La seule chose que j’espère, c’est que si on peut recruter un joueur, ce soit quelqu’un qui apporte un plus, de la qualité". Celui qui assure avoir "une confiance totale en Pablo Longoria", un homme avec lequel il a "des réunions depuis un petit moment" pour évoquer les deux prochains mercatos, explique plus précisément le profil recherché.

"On a besoin de joueurs qui sont familiers avec ce jeu de possession, parce que ce serait difficile de l’expliquer à des joueurs qui ne le connaissent pas", déclare-t-il. Avant de botter en touche au sujet du recrutement pour cet hiver: "Je laisse le club gérer ça. Je connais très bien la réalité de l’équipe, et ce qu’on peut faire ou pas. On va juste essayer d’améliorer l’effectif pour maintenant mais aussi pour l’été prochain".