PSG: Mbappé-Messi-Neymar, c'est l'heure, assure Galtier

Christophe Galtier s’est présenté jeudi en conférence de presse à deux jours du match entre le PSG et Montpellier. L’entraîneur de l’équipe francilienne est heureux de pouvoir compter sur Kylian Mbappé lors de la deuxième journée de Ligue 1.

Les supporters du Real Madrid ont eu beau se moquer de lui en marge de la Supercoupe d’Europe, Kylian Mbappé reste un joueur du Paris Saint-Germain. Sans lui le PSG a signé deux démonstrations face à Nantes (4-0) et Clermont (5-0) mais Christophe Galtier s’est fait une joie de pouvoir l’aligner contre Montpellier lors de la deuxième journée de Ligue 1. Mieux, l’entraîneur parisien va lancer son fabuleux trio en associant l’attaquant français à Neymar et Lionel Messi.

"Il n'y a aucune difficulté à l'intégrer. C'est un grand privilège de pouvoir compter sur Kylian Mbappé dans ce trio offensif, a expliqué le technicien ce jeudi en conférence de presse. Certes, il a été perturbé pendant sa préparation avec sa suspension. Il a eu finalement peu de temps de jeu sur les matchs de préparation. Il n’a pas beaucoup de minutes dans les jambes, mais il est en forme. La petite gêne qu’il avait a complètement disparu avec les soins mis en place."

Galtier: "J'ai aussi beaucoup travaillé sur les associations"

Souvent critiqué la saison passée pour leur manque de repli défensif, le trio Mbappé-Messi-Neymar va devoir faire taire les critiques. Pour la première de la saison devant le public du Parc des Princes, les protégés de Christophe Galtier vont tenter de poursuivre leur sans-faute. Légèrement en retard sur ses deux compères, Kylian Mbappé est revenu avec de bonnes intentions.

"Il est revenu très dynamique cette semaine. J'ai aussi beaucoup travaillé sur les associations, j’ai beaucoup regardé ce qui s'était fait la saison dernière dans différents schéma et animations offensives. Ils ont l'habitude de jouer ensemble tous les trois et ils sont très performants, a encore estimé l’entraîneur parisien. Ney' et Leo' sont un peu plus dans le rythme mais j'ai aucune crainte que Kylian soit rapidement dans le rythme, après on verra sur la durée du match. Ils se connaissent parfaitement et savent jouer les uns pour les autres. C’est un gros atout supplémentaire d’avoir Kylian avec nous."