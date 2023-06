PSG: "De nouveau à portée de tir" pour le Real, la presse madrilène change ses Unes pour Mbappé

La situation de Kylian Mbappé au PSG fait énormément parler ce mardi en Espagne. Les deux grands quotidiens sportifs madrilènes, Marca et AS, ont changé leur Une pour afficher le visage du capitaine des Bleus, "de nouveau à portée de tir" du Real Madrid.

Le rêve reprend forme de l’autre côté des Pyrénées. Au lendemain de la lettre envoyée par Kylian Mbappé à la direction du PSG, pour annoncer qu’il ne lèverait pas l’option lui permettant d’étendre son contrat jusqu’en 2025, la presse espagnole s’emballe à nouveau. Marca et AS, les deux grands quotidiens madrilènes, ont changé leur Une ce mardi pour les consacrer au capitaine de l’équipe de France, pisté de longue date par le Real Madrid.

>> Avenir de Mbappé: les infos EN DIRECT

Un an après sa prolongation à Paris, qui était très mal passée chez les Merengue, Kylian Mbappé est "de nouveau à portée de tir", s’enflamment les journaux pro-Real. Le visage du meilleur buteur de la Coupe du monde 2022 s’affiche en grand sur la couverture de AS, l’air pensif, lunettes de soleil et t-shirt blanc. Le cliché a été pris dimanche à Roland-Garros lorsque le crack de Bondy est venu assister, aux côtés de Zlatan Ibrahimovic, au triomphe de Novak Djokovic, devenu le joueur le plus titré de l’histoire des Grand Chelem (23) grâce à sa victoire face au Norvégien Casper Ruud.

Le successeur désigné de Benzema

De son côté, Marca publie une photo de Kylian Mbappé de profil, l’air concentré, sur un fond noir, avec des mots presque similaires à ceux de As. Un montage qui illustre l’espoir d’attirer enfin le meilleur buteur de l’histoire du PSG à Bernabeu, quelques jours après la sortie remarquée de Florentino Perez, le président du Real Madrid.

Après avoir laissé filer Karim Benzema en Arabie saoudite, la Maison Blanche pourrait frapper un très grand coup en recrutant la star de 24 ans dès cet été. Il faudra pour ça verser une indemnité de transfert au PSG, où Mbappé est encore sous contrat jusqu’en juin 2024. A Paris, les dirigeants ont très mal pris la lettre envoyée par le champion du monde 2018. A voir s’ils ouvriront la porte à son départ lors de ce mercato. En tout cas, le feuilleton est (re)lancé.