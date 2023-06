PSG: Mbappé, l’agitateur des mercatos parisiens

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2017, Kylian Mbappé anime très fréquemment les mercatos parisiens, entre déclarations fracassantes, envies de départ et prolongation en grande pompe.

19 mai 2019: les premier doutes sur son avenir

Arrivé à l’été 2017 contre une indemnité moyennant 180 millions d’euros, Kylian Mbappé devient rapidement une machine à buts. Désigné meilleur espoir de Ligue 1 lors de la saison 2017-2018, il confirme l’année suivante, quelques mois après le sacre en Russie avec les Bleus, en remportant son premier titre de meilleur joueur du championnat à l’occasion des trophées UNFP. Lors de son allocution, le natif de Bondy lâche une première bombe concernant son avenir. “J’arrive à un second tournant de ma carrière. J’ai découvert énormément de choses ici. Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au PSG, ce serait avec grand plaisir. Ou ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet”, avait-il confié. Le début d’un long tunnel de déclarations fracassantes.

23 mai 2021: “Ce que je veux, c’est gagner”

Finaliste de la Ligue des champions avec Paris lors du Final 4 à l’été 2020, Kylian Mbappé échoue encore à remporter la C1 l’année suivante, en étant éliminé en demi-finale par Manchester City. Si son palmarès avec le club de la capitale est riche en titres nationaux, le meilleur joueur et buteur du championnat s’illustre encore lors des trophées UNFP, alors que les doutes sur son avenir refont surface, son contrat se terminant en juin 2022. “Ce que je veux c’est gagner et qu’il y ait un projet solide autour de moi. C’est le plus important, avait déclaré l’international français au micro de Canal+. Je mange et je vis le football et le projet sportif est très important. Il n’y a qu’un club qui gagne la Ligue des champions chaque année, mais il faut sentir qu’on part avec une équipe qui veut gagner. On va discuter avec le club et on verra ce qui va se passer. En tous cas, j’ai toujours été heureux ici. Je comprends que tout le monde attend ma réponse. On va faire les choses dans l’ordre.”

Le dépit de Kylian Mbappé (d) au coup de sifflet final contre Manchester City en demi-finale aller de Ligue des champions, le 28 avril 2021 au Parc des Princes © Anne-Christine POUJOULAT © 2019 AFP

Été 2021: le Real passe à l’attaque

À un an de la fin de contrat de son numéro 7, le PSG veut prolonger l’attaquant. Mais ce dernier refuse. Face à l’incertitude liée à l’avenir de l’ancien monégasque, le Real Madrid place une accélération et dégaine une première offre à 160 millions d’euros. Mais le club de la capitale reste inflexible. Le comportement de Mbappé ne passe pas inaperçu aux yeux des supporters parisiens, qui le sifflent copieusement lors de la première journée de Ligue 1 face à Strasbourg.

Octobre 2021: Mbappé revient sur son transfert avorté sur RMC

Quelques semaines après un mercato agité, l’international français sort du silence dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Il se livre sur ses velléités de départ au Real Madrid et révèle qu’il n’a pas du tout attendu les derniers jours du mercato pour faire part à la direction du PSG de ses envies de départ. “J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité, expliquait-t-il. C'est un club qui m'a beaucoup apporté, j'ai toujours été heureux, les quatre années que j'ai passé ici, et je le suis encore. Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J'ai voulu que tout le monde sorte grandi, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste [...] J'ai dit que je voulais partir et je l'ai dit assez tôt. Moi, personnellement, je n'ai pas trop apprécié le fait de dire 'oui, il vient la dernière semaine d'août...' parce que ça, ça fait voleur. J'ai dit fin juillet que je voulais partir."

Kylian Mbappé lors de sa prolongation jusqu'en 2025. © Iconsport

21 mai 2022: une prolongation en grande pompe

Partira ? Partira pas ? À quelques semaines de la fin de son contrat, Kylian Mbappé agite la planète football. Si toute l’Espagne voit son arrivée au Real Madrid, le champion du monde 2018 reste finalement à Paris. L’officialisation de sa prolongation jusqu’en 2025 (deux années plus une en option) intervient lors du dernier match de la saison face à Metz dans un cérémonial digne d’un show à l’américaine. “J’ai toujours dit que Paris, c’était ma maison”, a déclaré le numéro 7 parisien devant l’ovation du public du Parc des Princes.

Octobre 2022: “Pivot gang” et envie de départ… démenties

Cinq mois seulement après sa prolongation, nouveau psychodrame pour Mbappé. À quelques heures du match de Ligue des champions face à Benfica (au cours duquel il marque sur pénalty), des échos filtrent dans la presse, dont RMC Sport, sur la volonté de l’attaquant français de quitter le PSG dès le mercato d’hiver. Le joueur estime alors que les promesses faites au moment de sa prolongation XXL l’été dernier n’ont pas été tenues. Quelques jours plus tôt, un nouveau message énigmatique du numéro 7 avait mis le feu aux poudres après un match nul insipide face à Reims en championnat. Dans une story Instagram, le hashtag #pivotgang fait couler beaucoup d’encre. S’il dispose de plus de libertés avec les Bleus, l’attaquant n’est pas dans les mêmes dispositions avec le PSG, qui lui “demande de faire le pivot”.

Au milieu de toute cette agitation, Mbappé décide de calmer le jeu et met les choses au clair après une victoire face à l’OM. "Je n’ai jamais demandé mon départ en janvier, avait-il assuré. L’info qui est sortie le jour du match (face à Benfica, ndlr), je n’ai pas compris. J’ai été tout autant choqué que tout le monde. Il y a des gens qui peuvent penser que je suis impliqué là-dedans, mais je ne suis pas impliqué, j'étais à la sieste. Mon entourage était au match de mon petit frère, toutes les personnes qui s'occupent de moi n'étaient pas là donc on est tombés des nues quand on l'a appris. Après il faut faire avec, il y avait un match à jouer. Juste pour dire que c'est complètement faux et je suis très content."

28 mai 2023: “Je serai encore là l’année prochaine”

Désigné meilleur joueur pour la quatrième année d’affilée et meilleur buteur de Ligue 1, le Parisien utilise une nouvelle fois la cérémonie des trophées UNFP pour faire passer un message sur son avenir, tandis que le débat sur son année en option est relancé. “Je suis très content de mon choix de l'an passé, assure-il à l’auditoire. Je suis là, je profite, je suis meilleur joueur. J’en profite, je serai encore là l’année prochaine, je suis très content."

12 juin 2023: il envoie un courrier au PSG pour signifier son intention de ne pas prolonger

Via un courrier adressé au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a annoncé à son club qu'il n'activerait pas l'année supplémentaire prévue dans son contrat. Une lettre qui n'avait aucune nécessité légale puisqu'à partir du 1er août, cette option est automatiquement non-activée. Mais cela vient confirmer une tendance qui courait depuis le 25 mai dernier. Par cette décision, l'attaquant parisien vient mettre la pression sur ses dirigeants pour le prochain marché des transferts. Un nouvel épisode de la palpitante série Mbappé, après sa prolongation au bout du suspense l'été dernier. Le PSG ne le laissera pas partir gratuitement. Au sein du club, c'est le sentiment d'une histoire qui se répète avec cette nouvelle information. De quoi raviver aussi le stress au club et chez les supporters de voir peut être partir leur joyau.