PSG: enfin une porte de sortie pour Sergio Rico, souhaité par la Lazio

Barré à Paris, Sergio Rico a retrouvé du temps de jeu avec son prêt cet hiver à Majorque. Le gardien espagnol pourrait bien quitter le PSG lors du mercato estival et la Lazio Rome va discuter avec le club francilien pour essayer de le recruter.

Doublure de Keylor Navas pendant deux saisons au PSG, Sergio Rico a chuté dans la hiérarchie des gardiens franciliens avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma pendant l’été 2021. Egalement fragilisé par l’éclosion de plusieurs jeunes espoirs à fort potentiel, le gardien espagnol s’est finalement résolu à quitter le club de la capitale via un prêt en Liga lors du mercato hivernal.

Si le portier de 28 ans devrait ensuite revenir en France pour y honorer ses deux dernières années de contrat, il pourrait bien ne pas rester longtemps à Paris. Comme indiqué par la Gazzetta dello Sport, RMC Sport est en mesure de confirmer l’intérêt de la Lazio Rome pour Sergio Rico.

Négociations à venir entre le PSG et la Lazio

La Lazio aimerait faire signer Sergio Rico pour la saison prochaine. Le club italien va entamer des discussions avec le PSG et l’entourage du joueur pour connaitre la faisabilité de l’opération. Le PSG est vendeur. Une situation directement liée à l’avenir incertain des gardiens biancocelesti.

A l’heure où les deux gardiens du club laziale arrivent en fin de contrat, rien n’assure que Thomas Strakosha et Pepe Reina prolongeront l’aventure à Rome. Le numéro 1 albanais comme le vétéran espagnol de 39 ans pourraient bien quitter la Lazio et forcer la direction à chercher un autre portier de qualité.

Assez en vue avec le FC Séville avant d’être poussé vers la sortie, Sergio Rico a montré de belles choses sous le maillot du PSG. Sans être flamboyant, l’Andalou a fait le job lorsque Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino ont fait appel à lui.

Mais avec la présence de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, le gardien espagnol risque d’avoir encore à s’exiler pour relancer sa carrière. La Lazio constituerait une belle porte de sortie pour lui et le PSG ne dirait pas non à un petit chèque pour un remplaçant acheté six millions d’euros en 2020.