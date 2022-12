France-Argentine: Dembélé encense Messi, "un joueur exceptionnel" qui lui a beaucoup apporté

A deux jours de ses retrouvailles avec Lionel Messi dimanche à l’occasion de la finale de la Coupe du monde France-Argentine (16h), l’attaquant de l’équipe de France et du Barça Ousmane Dembélé s’est montré dithyrambique à l’égard de la star argentine, vendredi lors de la conférence de presse des Bleus.

Comme on se retrouve… Les chemins d’Ousmane Dembélé et Lionel Messi vont à nouveau se croiser dimanche au stade Lusail en finale de la Coupe du monde. De 2017 à 2021, année du départ de la Pulga au PSG, l’ailier de l’équipe de France et la légende argentine ont fait les beaux jours du FC Barcelone. "J’ai passé quatre belles années à Barcelone avec lui, a confié le Français de 25 ans (34 sélections - 4 buts) vendredi lors de la conférence de presse des Bleus. C’est un joueur exceptionnel. Je l’ai toujours dit, c’est l’un des joueurs qui m’a fait aimer le Barça avec Andres Iniesta. Je suis très content de l’avoir eu comme coéquipier."

>> En direct : toutes les infos avant la finale France-Argentine

"Une personne très simple"

Arrivé à Barcelone à l’âge de 20 ans en provenance du Borussia Dortmund, l’ex-Rennais a pu profiter de l’expérience de l’Argentin : "Dans le vestiaire c’est une personne très simple, très calme. Il aidait énormément les jeunes. Quand je suis arrivé, j’étais à côté de lui dans le vestiaire. Il m’a beaucoup apporté." La Pulga a notamment tenté de canaliser l’enthousiasme du Français et son penchant pour les chevauchées en solitaire. "J’aimais bien partir en dribbles, tout seul, admet Dembélé. A chaque fois il me répétait d’être plus calme quand il y avait 2-3 adversaires. Il y a des temps pour dribbler et des temps pour faire des passes."

Si l’ailier catalan a bien retenu la leçon, il n’a pas de plan secret pour contrer son ancien partenaire. "On va tout faire pour qu’il ait le moins de ballons possibles parce qu’il est très dangereux", glisse-t-il simplement avant d’être un peu embêté lorsqu’on lui parle de la possibilité de priver le septuple Ballon d'or d’une Coupe du monde. "On est l’équipe de France, on se bat pour notre pays. Tous les Français veulent gagner la Coupe du monde. Compte tenu de sa carrière, ce serait bien qu’il gagne la Coupe du monde avec sa carrière… mais on veut la gagner nous aussi", conclut le Tricolore.