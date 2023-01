PSG: le léger doute à un genou levé pour Ziyech

Hakim Ziyech se trouve déjà à Paris et a passé une visite médicale anticipée avec le Paris Saint-Germain. Le milieu offensif marocain attend toujours un accord entre le PSG et Chelsea en vue d'un mouvement lors du mercato hivernal.

Intermittent à Chelsea mais auteur d'un très bon parcours avec le Maroc lors de la Coupe du monde 2022, Hakim Ziyech pourrait bientôt porter le maillot du PSG. En échec dans le dossier Cherki, retenu par l'OL, le club francilien continue de négocier avec Chelsea pour obtenir l'arrivée du milieu offensif marocain lors du mercato hivernal. En l'attente d'un potentiel accord entre les deux formations, la star des Lions de l'Atlas a déjà passé des examens médicaux à Paris.

Ziyech patiente à Paris

Arrivé à Paris ce mardi matin, Hakim Ziyech a passé sa visite médicale par anticipation à l'hôpital américain de Neuilly. Une attention toute particulière a été accordée à un de ses genoux, mais ce léger doute a été levé. Ce soir l'international marocain patiente dans la capitale, lui qui reste dans l'attente d'un accord entre le PSG et son club Chelsea. Invité à réagir à la rumeur Ziyech à la veille du match contre Montpellier lors de la 21e journée de Ligue 1, Christophe Galtier a confirmé les discussions pour l'arrivée du Marocain.

"Cette information est sortie, oui le club travaille sur Ziyech mais aujourd’hui, à l’heure où je vous parle, c'est un joueur de Chelsea", a estimé l'entraîneur du PSG face à la presse dans l'après-midi.

Ziyech a retrouvé un rôle à Chelsea en 2023

Cantonné à un rôle de remplaçant en début de saison à Chelsea, Hakim Ziyech a enfin réussi à enchaîner les matchs en 2023. Dans la foulée de son excellent Mondial au Qatar, le Marocain reste sur six apparitions consécutives avec les Blues dont quatre comme titulaire. Malgré l'envie de recruter Hakim Ziyech cet hiver, Christophe Galtier a tempéré les ardeurs sur le mercato du PSG en janvier.

"Mais je précise que s’il n’y a pas d’arrivée, il n’y a pas d’arrivée, ajoute-t-il. Cet effectif a très bien fonctionné pendant des mois, il n’y aucune raison que ça ne revienne pas, à partir du moment où on a tous le même objectif sur le fait que l’équipe passe avant les individualités. Les efforts et la rigueur doivent revenir sur la préparation des matchs et sur l’entame de nos matchs."