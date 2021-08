PSG: les supporters lensois se mobilisent pour faire revenir Kalimuendo

Des supporters de Lens espèrent voir leur recruter Arnaud Kalimuendo. Prêté la saison passée par le PSG, l’attaquant de 19 ans a laissé un bon souvenir aux fans du club artésien.

La blessure de Mauro Icardi et l’absence de l’Argentin pour une période d’environ trois à quatre semaines ne devraient pas changer la donne pour Arnaud Kalimuendo. Le jeune titi du PSG va devoir batailler pour espérer jouer cette saison en Ligue 1. Face à la grosse concurrence, encore plus après l’arrivée de Lionel Messi, le buteur de 19 ans pourrait envisager un départ lors du mercato estival.

Du côté de Lens, on espère encore le récupérer d’ici le 31 août et des supporters nordistes ont même lancé un hashtag dédié à cette cause sur les réseaux sociaux: #ComeBackDeKaliT.

Kalimuendo sur le départ?

Arnaud Kalimuendo et Lens, l’histoire est déjà connue. Prêté chez les Sang et Or la saison passée, l’attaquant formé à Paris a laissé un bon souvenir aux des fans. En 30 apparitions toutes compétitions confondues avec l’équipe entraînée par Franck Haise, le joueur de l’équipe de France Espoirs (une sélection) a inscrit huit buts et délivrés six passes décisives.

Pour le convaincre de retourner à Lens, les supporters ont ainsi multiplié les marques d’affection dans divers messages partagés sur les réseaux sociaux.

Titulaire lors du Trophée des champions perdu contre Lille (1-0), Arnaud Kalimuendo s’est ensuite contenté de six petites minutes sur les terrains lors des trois premières journées de la saison en Ligue 1. Reste désormais à savoir si le PSG acceptera de se séparer d’un joueur formé au club, un atout non-négligeable en vue de la Ligue des champions.

Reste aussi à savoir si le titi parisien verra d’un bon œil un retour à Lens où il bénéficierait potentiellement d’un meilleur temps de jeu mais n’aurait pas la chance de côtoyer Lionel Messi au quotidien.

