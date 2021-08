PSG, Manchester City, Barcelone… les favoris des bookmakers sur le futur club de Messi

Les bookmakers anglais ont déjà calculé les cotes sur la future destination de Lionel Messi après l’annonce officielle de son départ du FC Barcelone, jeudi. Le PSG est en pole pour le moment.

Puisque l’on peut parier sur tout ou presque, les bookmakers anglais se sont évidemment empressés de lancer les paris sur la future destination de Lionel Messi après l’annonce de son départ par le FC Barcelone, jeudi. Les première cotes des opérateurs placent le PSG comme favori pour accueillir la légende argentine (10/11 sur le site Betfair, soit une cote de 1,9) devant Manchester City (21/10, cote de 3,1).

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

"Les grosses informations sur les transferts continuent d'arriver et tous les regards sont tournés vers l'avenir de Lionel Messi après la confirmation qu'il ne signera pas de nouvel accord avec Barcelone, confie le porte-parole de Betfair, Sam Rosbottom. Les rapports de l'été dernier suggéraient que Manchester City était sur le point de le faire signer, et ils sont actuellement deuxièmes favoris à 21/10 pour s'assurer les services du sextuple vainqueur du Ballon d'Or. Cependant, c'est le PSG qui est le favori pour le signer à 10/11, tandis que Manchester United est outsider à 18/1 (cote de 19)."

Si le Barça a officialisé son départ en raison "d’obstacles financiers et structurels", il reste en bonne position chez les bookmakers pour conserver le joueur. La cote du club catalan (4,3) est la troisième plus élevée derrière le PSG et Manchester City.

Un départ en Major League Soccer figure parmi les options possibles (11/1, soit une cote de 12) juste devant une potentielle arrivée à l’Inter Milan (12/1, cote de 13) où le nom de Messi est régulièrement murmuré. Cela semble toutefois très compliqué puisque le champion d’Italie en titre est engagé dans un gros dégraissage. Enfin, les Newell’s Old Boys, le club de son enfance, figure également parmi les potentielles destination de la Pulga.

Les cotes de la future destination de Messi selon Betfair

PSG 10/11 sur le site Betfair (soit une cote de 1,9)

Man City 21/10 (cote de 3,1)

Rester à Barcelone 10/3 (cote de 4,3)

Un club de MLS 11/1 (cote de 12)

Inter Milan 12/1 (cote de 13)

Manchester United 18/1 (cote de 19)

Newell's Old Boys 20/1 (cote de 21)