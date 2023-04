PSG: "Le niveau de jeu n'a jamais été aussi mauvais dans toute l'histoire du club", tacle Riolo

Battu par Lyon ce dimanche au Parc des Princes (0-1), le PSG a concédé sa huitième défaite en 2023, la cinquième en championnat. Alors que le titre est loin d'être mathématiquement acquis, le niveau de jeu affiché par les Parisiens inquiète Daniel Riolo, qui craint que le club de la capitale ne perde tout d'ici la fin de la saison.

Plus les semaines passent, plus le PSG s'enlise dans un tourbillon de suffisance. Battus par Lyon à domicile ce dimanche en clôture de la 29e journée de Ligue 1 (0-1), les Parisiens ont concédé leur huitième défaite toutes compétitions confondues en 2023, son plus haut total après 18 matchs d'une année civile depuis 2001. Au-delà de la performance sportive, le visage affiché par les champions de France est en-deçà des attentes, encore plus après la nouvelle désillusion européenne et l'élimination en huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich.

Dans l'After Foot sur RMC, Daniel Riolo a fustigé le niveau de jeu affiché par le PSG ces dernières semaines et pointe du doigt l'un des responsables. "Galtier s'est trompé d'adresse, mais quelqu'un lui a donné l'adresse. On tape sur les joueurs, on tape sur tout le monde. Arrêtez d'avoir pitié de lui quand même. Le club ne ressemble à rien. Le niveau de jeu n'a jamais été aussi mauvais dans toute l'histoire du club. Il est quand même responsable de ce qu'on voit sur le terrain ! Il a des compétences. Il a eu une vie avant. Il a dirigé Lille, Saint-Étienne, il a dirigé des clubs. L'équipe ne ressemble à rien du tout. Il n'y a pas de jeu, rien. À un moment donné, il est responsable, arrêtez d'avoir pitié."

Un titre menacé ?

Pour le membre de la Dream Team RMC, la saison en cours est encore plus difficile à vivre que celle de 2007-2008, où le club a évité de peu la descente. "Cette saison-là, les supporters parisiens ont vécu beaucoup plus de bons moments et de meilleures émotions. Cette année-là, le PSG avait fait les deux finales de coupes. Il y avait beaucoup plus de vie et d'âme alors que ça reste l'une des pires saisons de l'histoire du club."

À neuf journées de la fin, Paris peut-il perdre un titre de champion qui lui était promis ? Après la défaite face à l'OL, les Parisiens ne comptent que six points d'avance sur Lens et l'OM. Les Lensois se rendront d'ailleurs au Parc dans deux semaines pour un choc qui pourrait sentir la poudre.

"Le titre ne dépend pas du PSG, selon Daniel Riolo. J'avais dit si Marseille gagne huit matchs sur dix, ils seront champions. Ça vaut aussi pour Lens désormais. Je pensais que le PSG ferait un nul contre Lyon et qu'ils perdraient les deux prochains. Ils ont perdu ce soir (dimanche) et ils jouent Nice et Lens. Je ne mets pas beaucoup d'argent sur une victoire du PSG dans un de ces deux matchs-là. S'ils ne sont qu'à trois points, comment Lens va aborder ce match ? C'est un tout autre état d'esprit. Ce sera une gestion pas simple. Le PSG est dans une situation catastrophique."