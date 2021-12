Real: quatre nouveaux tests positifs au Covid-19 chez les joueurs, dont Camavinga

Le Real Madrid a détecté quatre nouveaux cas de coronavirus dans ses rangs ce mercredi, dont ceux du Français Eduardo Camavinga et du Belge Thibaut Courtois.

La Liga n’est pas épargnée par la nouvelle vague de coronavirus, et le Real Madrid encore moins. Sur ses réseaux sociaux, ce mercredi, le club merengue a révélé que quatre de ses joueurs avaient été testés positifs au coronavirus lors de tests précédant un entraînement: le Français Eduardo Camavinga, le Belge Thibaut Courtois, l’Espagnol Federico Valverde et le Brésilien Vinicius Jr. Depuis quelques semaines, tous les secteurs du club sont touchés de plein fouet par la pandémie.

Le 14 décembre, le club avait recensé ses premiers cas au sein de l’équipe de basket, avec les tests positifs du Français Thomas Heurtel et de Pablo Laso. Plusieurs avaient suivi, dont ceux de deux autres Bleus installés à Madrid: Fabien Causeur et Vincent Poirier. Malgré leur isolement, le virus s’est propagé au sein de l’effectif de football. Le 15 décembre, Luka Modric et Marcelo ont à leur tour contracté le Covid-19, ce qui a marqué le début d’une flambée de cas.

"Aucun symptôme" pour Courtois

Depuis, les communiqués du Real se succèdent. Le 16, quatre autres joueurs (Andriy Lunin, Gareth Bale, Marco Asensio et Rodrygo) étaient déclarés positifs. Le 21, c’était au tour de David Alaba et d’Isco de rejoindre cette liste.

Sur Twitter, après l’annonce de son club, Courtois a réagi au résultat de son contrôle. "Malheureusement, et malgré le respect de toutes les mesures, j'ai été testé positif au Covid lors du dernier contrôle. Bien que je n'aie aucun symptôme, je suis à la maison en suivant le protocole et l'entraînement correspondant pour rentrer au plus vite."

Après la trêve hivernale, le Real Madrid doit retrouver la compétition dimanche, avec un match de Liga face à Getafe. Il n’est pas le seul club du championnat espagnol à être mal en point actuellement. Le FC Barcelone connaît également une hécatombe et a officialisé ce mercredi trois nouveaux cas positifs: ceux d’Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti et Gavi, qui vont devoir rester isolés, comme le sont déjà Daniel Alves, Clément Lenglet et Jordi Alba.