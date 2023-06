PSG: pourquoi Mbappé est encore loin d'être parti

S’il a signifié au PSG son intention de ne pas lever l’option pour étendre son contrat d’un an supplémentaire, Kylian Mbappé (24 ans) a récemment clamé son intention de rester la saison prochaine. Mais Paris a changé de ton et privilégierait une vente cet été si le capitaine des Bleus ne souhaite pas prolonger.

La nouvelle a fait l’effet d’un "petit tremblement de terre" mais Kylian Mbappé (24 ans) n’est pas encore parti du PSG. En signifiant officiellement au club son intention de ne pas lever l’option pour une étendre son contrat d’une saison supplémentaire, l’attaquant a indiqué ne pas se projet à Paris au-delà de l’été 2024, moment de la fin de son contrat actuel. Dans son esprit, il se projette bien dans la capitale française la saison prochaine, comme il l’a confié lors des derniers trophées UNFP.

"L'année prochaine, je jouerai au Paris Saint-Germain"

"L'année prochaine, je jouerai au Paris Saint-Germain, j'ai encore un contrat, je vais honorer mon contrat", avait-il lancé après avoir de nouveau été élu meilleur joueur de la saison. Il avait déjà clamé sa volonté de rester face au public du théâtre du Châtelet. "Je suis très content, je suis là, je profite, avait-il assuré. Je suis meilleur joueur, c’est le plus important. J’ai un contrat, j’ai encore l’année prochaine. Je serai là et je serai très content". Sauf que si on s'en tient à la lettre, il partira libre à la fin de cette saison 23/24, comme il aurait pu partir en mai 2022, quand il avait pousser jusqu'aux derniers jours de son premier contrat pour le renouveller.

Un élément de taille change la donne: le positionnement du PSG. Le club a très mal pris le courrier et privilégie la possibilité de vendre sa star dès cet été pour ne pas le perdre libre l’été prochain. Fin mai, la volonté du joueur de ne pas lever cette option (qui est à son unique discrétion) ne semblait pas avoir entamé la confiance des dirigeants parisiens sur leur faculté à faire changer d’avis le champion du monde 2018. En formalisant son choix par un courrier officiel, Mbappé rebat les cartes et fait changer de ton ses dirigeants.

Ces derniers avaient marché sur un fil en 2021-2022 alors que l’attaquant entrait dans sa dernière année de contrat. Malgré la menace du Real Madrid, ils avaient réussi à convaincre leur star de signer un nouveau contrat contre un salaire astronomique et la promesse d’un mercato ambitieux. Celles-ci n’ont pas été vraiment tenues dans l’esprit du joueur, qui a rapidement diffusé ses doutes. Cette fois, Paris ne semble pas vouloir prendre le risque d’aborder une nouvelle saison à l’issue de laquelle sa star sera libre.

>> Suivez toutes les infos sur l’avenir de Mbappé EN DIRECT

Daniel Riolo : "Si je suis dirigeant du PSG, Mbappé est vendu dès cet été" – 12/06 14:29

Il pourrait rester l’hypothèse d’une vente en janvier 2024, à six mois de la fin de son bail, mais cela semble hautement improbable puisque l’indemnité atteindra un niveau ridiculement bas au regard du pedigree du joueur. Le dernier levier d’action pour le club de la capitale intervient donc lors des deux prochains mois pour récupérer au moins les 180 millions d’euros investis en 2017 (il avait été prêté par Monaco avec une option d’achat obligatoire en 2018) pour le faire venir de Monaco.



Quel sera le positionnement de Mbappé face à cette menace d’un départ dès cet été? Le joueur pourrait y répondre dès jeudi dans le cadre de la conférence de presse de veille de match de l’équipe de France face à Gibraltar, vendredi dans le cadres des qualifications à l’Euro 2024.