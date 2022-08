PSG: Ruiz, Skriniar, Paredes… Galtier fait un point complet sur le mercato

Assailli de questions sur le mercato du PSG, l'entraîneur parisien Christophe Galtier n'a éludé aucun sujet.

Comme souvent depuis qu’il est arrivé, Christophe Galtier a joué le jeu auprès des médias, sans chercher à fuir les questions brûlantes concernant le mercato, qui touche à sa fin. Le club parisien en sera l’un des acteurs majeurs jusqu’au bout, notamment dans le sens des départs. Leandro Paredes est tout proche de quitter Paris. Dans ce contexte, le coach parisien a pris une décision forte.

"Leandro (Paredes) ne fera pas partie du groupe, a-t-il expliqué en conférence de presse. J’ai échangé avec lui après l’entraînement. On ne va rien se cacher, on sait qu’il a trouvé un accord avec la Juventus, que nous allons bientôt rencontrer (le 6 juillet en Ligue des champions). Il est un joueur du PSG, mais sa tête est ailleurs. J’ai pris la décision de ne pas le mettre dans le groupe, à la fois pour qu’il prépare son départ, mais également pour éviter d’incorporer un joueur qui pourrait s’en aller 24h après."

"Skriniar ? Tout est possible"

Au rayon des arrivées, Christophe Galtier a confirmé ce que tout le monde savait déjà, à savoir que le milieu de terrain espagnol Fabian Ruiz est tout proche de s’engager avec le PSG. Même si le technicien s’est voulu prudent sur le sujet. "On avait ciblé Fabian Ruiz depuis longtemps, c’est en discussion, rien n’est officiel. Il est toujours un joueur de Naples pour l'instant. On a vu dans l’histoire du foot des signatures quasiment acquises et qui finalement ne se font pas pour x raisons." Prudence donc.

Concernant la piste qui mène au défenseur slovaque Milan Skriniar, l’espoir subsiste, mais il est infime: "Je ne peux pas vous dire que c’est complètement fini, a déclaré Galtier avec une moue qui traduisait un sentiment plus pessimiste sur le sujet. Le mercato, c’est toujours excitant parce qu’il y a des surprises de dernière minute. Cela paraît difficile, les négociations sont très difficiles avec l’Inter. Il faut respecter la décision de l’Inter. Mais il reste aussi plus de 48h avant la clôture, donc tout est possible."