PSG-Monaco: Mbappé a bien laissé le penalty à Neymar, Galtier précise la hiérarchie

À l'issue du match nul entre le PSG et Monaco (1-1), l'entraîneur parisien Christophe Galtier évoque le penalty frappé et transformé par Neymar. Il affirme que Kylian Mbappé était le tireur numéro un mais que la hiérarchie peut évoluer selon les circonstances.

Le geste de Kylian Mbappé était donc bel et bien délibéré. L'attaquant français, qui a laissé un penalty à Neymar lors de PSG-Monaco (1-1) contre dimanche au Parc des Princes, devait pourtant bien le frapper, comme l'apprend son entraîneur Christophe Galtier à l'issue de la rencontre.

"À eux de sentir ce qu'il en est"

"La hiérarchie était Kylian (en) 1 et Ney (en) 2, détaille le coach parisien au micro de Prime Video. J’ai vu qu’ils ont échangé et que Ney a pris la décision de le tirer après avoir discuté avec Kylian. J’ai vu que Kylian est allé féliciter avec grand plaisir Ney. C’est comme ça que ça doit se passer. Ce sont aussi des grands joueurs, c’est aussi à eux de sentir ce qu’il en est. Le plus important, ce que Ney l’ait tiré et l’ai marqué et que Kylian est venu féliciter Ney".

Une nouvelle fois chirurgical sur penalty, Neymar a offert le point du match nul à son équipe en marquant déjà son huitième but de la saison, en cinq matchs, chassant au passage le 'penaltygate'.

Dans ses dernières déclarations à ce propos, Galtier affirmait déjà la semaine dernière que Kylian Mbappé était le numéro un devant Neymar, sauf "raisons particulières", comme lorsque l'attaquant avait manqué sa tentative lors de la première journée de Ligue 1 contre Montpellier (5-2), déclenchant la polémique, et laissé la deuxième chance au Brésilien.