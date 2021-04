Real: la phrase de Zidane sur la Juventus "inquiète" en Espagne

En rappelant son amour pour l’Italie et la Juventus, Zinédine Zidane a mis en alerte les médias madrilènes qui jugent cette déclaration inquiétante pour l’avenir de l’entraîneur français au Real Madrid.

Une discussion amicale entre anciens coéquipiers peut parfois dire beaucoup. Interrogé par Alessandro Del Piero mardi, Zinédine Zidane s’est laissé à quelques confidences qui agitent la presse madrilène, ce mercredi au lendemain de la victoire du Real face à Liverpool (3-1) en quart de finale aller de la Ligue des champions. Les deux anciens joueurs de la Juventus ont un peu parlé du bon vieux temps et l’actuel entraîneur du Real Madrid en a profité pour rappeler son attachement à l’Italie et à la Vieille Dame. Sans balayer l’éventualité de s’asseoir un jour sur le banc de la Juve.

"Qui me manque le plus entre la Juventus et Del Piero? Les deux, l'Italie est dans mon cœur, a répondu Zizou. J'ai passé cinq ans à Turin (1996-2001), la Juve a toujours été importante pour moi et Alex aussi, parce que nous avons joué ensemble. Un retour à la Juve? Actuellement, je suis là (au Real), nous verrons."