Liga: Zidane, Ramos, Hazard... les dossiers chauds du Real Madrid

Toujours en lice pour le titre en Liga, le Real Madrid devrait connaître un été mouvementé. Entre un Zinedine Zidane annoncé partant et un effectif à reconstruire, le président Florentino Perez va devoir s’activer en vue du mercato et de la prochaine saison.

L’été sera chaud à Madrid, et il n’est pas question encore question de météo. Au cœur de nombreuses rumeurs avant le mercato, le Real Madrid se retrouve à un moment clé, celui où Florentino Perez doit trancher dans le vif. Le président madrilène va devoir choisir entre conserver l’ossature qui a fait le succès du club ces dernières années ou entamer un nouveau cycle.

Zidane sur le départ, qui sur le banc ?

Deuxième de Liga avant les deux derniers matchs de la saison, l’équipe merengue peuvent encore être sacrée même si l’Atlético de Madrid se trouve en ballottage favorable pour la 37e journée ce dimanche. Zinedine Zidane pourrait faire les frais d’une possible saison blanche et quitter le club malgré un contrat jusqu’en juin 2022.

Selon les informations de la presse ibérique, le technicien aux trois sacres consécutifs en Ligue des champions (2016, 2017 et 2018) aurait déjà signifié à son groupe son départ et son nom circule avec insistance du côté de la Juventus. En conférence de presse, l’ancien meneur de jeu des Bleus a entretenu ce flou autour de son avenir.

En cas de départ de "Zizou", Florentino Perez disposerait de plusieurs pistes sérieuses. Entraîner de l’équipe réserve du Real, Raul pourrait être promu et nommé à la tête du groupe pro. L’intérêt de l’Eintracht Francfort pour l’ancien attaquant pourrait obliger le Real à se positionner promptement.

Parmi les autres noms annoncés dans l’orbite du président madrilène, le timing se veut moins pressant. Joachim Löw sera libre après l’Euro et la fin de son aventure avec la sélection allemande. De son côté, Massimiliano Allegri cherche toujours un nouveau défi après deux saisons sans entraîner. La fin de saison en Liga devrait permettre d’y voir plus clair très rapidement.

Ramos, Varane Marcelo, des prolongations compliquées

A l’instar de Zinedine Zidane, un autre membre emblématique du vestiaire madrilène pourrait quitter la capitale espagnole cet été. Libre en juin prochain, Sergio Ramos n’a toujours pas prolongé et les négociations seraient assez compliquées entre le défenseur de 36 ans et sa direction pour des questions financières et concernant la durée du nouveau bail. En cas de départ de son taulier, le Real pourrait accueillir David Alaba rappelle le journal AS ce dimanche.

Sergio Ramos et Lucas Vazquez © Icon Sport

Quatre autres joueurs majeurs de l’équipe pourraient aussi changer d’air pendant l’été. Gravement blessé, Lucas Vazquez n’a toujours pas prolongé au-delà du mois de juin et plairait à l’étranger. Mais l’un des couteaux-suisses de Zidane ne serait pas le seul à vouloir partir.

un an de la fin de son contrat, Raphaël Varane s’interrogerait sur son futur et un possible départ vers la Premier League. En difficulté ces derniers mois, Isco et Marcelo semblent devenus indésirables au Real. Le milieu offensif espagnol et le latéral brésilien devront probablement chercher un nouveau club pendant l’été sans pour autant être libéré de leur dernière année de contrat par le président Perez.

Régler les dossiers coûteux Hazard et Bale

Arraché à prix d’or à Chelsea en 2019, Eden Hazard constitue pour l’instant un flop terrible pour le Real Madrid. Ennuyé par des pépins physiques à répétition, le milieu offensif belge n’a effectué que 20 apparitions cette saison toutes compétitions confondues pour un maigre bilan de quatre buts et une passe décisive. Sans faire d’une vente de l’ancien Lillois une priorité, la direction du Real serait disposée à écouter les offres, à condition qu’un club se positionne vraiment pour le joueur de 30 ans.

Eden Hazard et Gareth Bale avec le Real © Icon Sport

Mais Eden Hazard n’est pas le seul joueur à coûter cher pour un rendement décevant. Devenu indésirable à Madrid et prêté cette saison à Tottenham, Gareth Bale émarge toujours à un salaire annuel d’environ 17 millions d’euros.

Si les Spurs se verraient bien garder le Gallois, le club anglais viserait un nouveau prêt. Problème, le Real serait plutôt favorable à un transfert sec lors du mercato afin de ne pas laisser partir libre le gaucher de 31 ans en 2022. Gareth Bale, lui, ne dirait pas non à une dernière année en Liga avec son juteux contrat.

Signer de nouveaux Galactiques

Agitée au rayon des départs, l’intersaison du Real Madrid s’annonce également rythmée au niveau des arrivées. Si plusieurs cadres de l’équipes s’en vont lors du mercato, il faudra les remplacer. Et de ce côté-là, Florentino Perez semble avoir déjà un plan bien précis en tête. Deux noms reviennent avec insistance pour incarner le nouveau projet madrilène: Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Brillant avec Dortmund et auteur de 39 buts en 39 matchs cette saison, Erling Haaland pourrait être amené à quitter l’Allemagne pendant l’été. Mais pour lâcher son phénomène norvégien, le BVB voudrait toucher le pactole. Dans le cas contraire, le "Cyborg" serait retenu dans la Ruhr. Dans cet épineux dossier, le Real ne dispose pas d’une énorme marge de manœuvre et fait face à la concurrence de nombreux cadors européens.

A un an de la fin du contrat de Kylian Mbappé, le Français fait également partie des joueurs régulièrement annoncés dans le viseur du Real. Si la prolongation du joueur de 22 ans constitue une priorité pour le PSG et Mauricio Pochettino, Florentino Perez a longtemps semblé capable de l’attirer en Espagne. Mais la donne pourrait changer dans les prochaines semaines.

D’une part, il convient de savoir si le Real a vraiment les moyens de se payer le champion du monde 2018 et de s’aligner sur le salaire que d’autres prétendants pourraient lui offrir. D’autre part, les incertitudes autour de l’avenir de Zinedine Zidane et une possible exclusion de la Ligue des champions, conséquence du projet de Super League, risquent de pousser Kylian Mbappé à se donner le temps de la réflexion. Et du temps, Florentino Perez n’en aura pas tant que ça avant le début de la saison 2021-2022. Les prochaines semaines s’annoncent intenses pour le président du Real Madrid.