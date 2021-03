Real Madrid: un retour de Cristiano Ronaldo à l’étude?

L'agent de Cristiano Ronaldo se serait récemment entretenu avec le président du Real Madrid, Florentino Perez, et l’idée d’un retour au club, trois ans après son départ, aurait été abordée.

Cristiano Ronaldo (36 ans) avait quitté le Real Madrid un peu fâché en 2018. Trois ans plus tard, pourrait-il y revenir? Selon l’émission espagnole El Chiringuito, le scénario existe. Jorge Mendes, puissant agent de l'attaquant portugais, se serait récemment entretenu avec Florentino Perez, président des Merengues, avec qui il aurait évoqué la possibilité d’un retour.

Le quintuple Ballon d’or est encore sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, qu’il a rejointe en 2018 pour l’aider à remporter la Ligue des champions. Mais les choses ne sont pas passées comme prévu avec des éliminations face à l’Ajax Amsterdam en quarts en 2019, puis deux sorties en huitièmes face à Lyon en 2020, puis Porto mardi.

Très critiqué après l'élimination face à Porto

L’avenir de la star portugaise, toujours très ambitieuse à 36 ans, semble incertain du côté de l’Italie où il a essuyé de violentes critiques après l’élimination face à Porto. Fabio Capello, ancien entraîneur de la Juventus, a fustigé son comportement dans le mur qui a permis à Porto de marquer un but capital pour la qualification au tour suivant.

Le joueur n’a pas réagi depuis cette rencontre. Auteur de 27 buts en 32 matchs cette saison, Ronaldo affiche encore de belles statistiques mais souhaiterait, comme Messi, lever une dernière fois la Ligue des champions avant la fin de sa carrière. Il l’a déjà fait cinq fois dans sa carrière: une avec Manchester United (2009) et quatre avec le Real (2014, 2016, 2017, 2018) où il a passé neuf ans (2009-2018) avant son départ. En colère contre les poursuites du fisc espagnol, il avait regretté le manque de soutien du Real sur ce dossier. L’une des raisons de son départ à la Juventus.



Invité de Top of the Foot jeudi sur RMC, Leonardo, directeur sportif du PSG, a réagi aux rumeurs d’un éventuel intérêt parisien pour "CR7". "Ce qui nous fait plaisir, c'est que le PSG est presque toujours dans tous les dossiers, s’est félicité le dirigeant parisien. C'est bien. Le mercato est très fluide, il y a du mouvement. Le PSG est très désiré, en général. Tous les grands joueurs sont liés au PSG. C'est quelque chose qu'il faut valoriser. On est toujours dans la position de parler avec les grands joueurs, qui auraient envie de venir. Mais on n'a aucune négociation en cours par rapport à un nouveau joueur."