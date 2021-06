Real: Perez ouvre un peu la porte à un départ de Varane

Invité de Onda Cero jeudi soir, Florentino Perez a fait le tour des dossiers chauds du Real Madrid. Alors que Raphaël Varane va entrer dans la dernière année de son contrat, une porte semble ouverte pour un départ.

Après le départ de Sergio Ramos, libre de tout contrat après des négociations pour une prolongation qui n'ont pas abouti, le Real Madrid pourrait-il perdre son autre titulaire en défense centrale? Raphaël Varane arrive en effet à un an de la fin de son contrat et n'a pas encore prolongé en Espagne. Son nom circule d'ailleurs un peu partout en Europe, notamment à Manchester United et au PSG.

Invité de la radio Onda Cero ce jeudi pour un long entretien, Florentino Perez a semblé entrouvrir la porte à un éventuel départ de l'international français, actuellement sur le pont avec les Bleus. Sans toutefois exclure un nouveau contrat pour l'ancien défenseur de Lens.

"S'il veut rester il restera, sinon il partira"

"Nous n'avons pas encore parlé avec lui, assure le président du Real Madrid. Il est à l'Euro. Il lui reste un an de contrat et nous n'avons pas reçu d'offre pour Varane. C'est un gentleman, s'il veut rester il restera, sinon il partira", explique le président du club madrilène.

Quelques minutes plus tôt, le dirigeant espagnol avait évoqué le départ de Sergio Ramos, figure du club, qui semble se rapprocher du PSG. "Ce serait une joie pour moi qu'un club lui offre ce que nous n'avons pas pu lui offrir, répond le président du Real Madrid. Comme ce qu'il s'est passé avec Cristiano Ronaldo à la Juventus." On pourrait donc assister à une véritable révolution estivale au Real, qui a en prime vu son entraîneur Zinedine Zidane partir.