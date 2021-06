Mercato: la tendance serait à un départ de Varane du Real

Lié au Real Madrid jusqu'en juin 2022, Raphaël Varane se prépare à entrer dans sa dernière année de contrat avec les Merengue. Le défenseur français est annoncé sur le départ avec insistance. D'après la presse espagnole et britannique, le Real Madrid se fait déjà à l'idée de le perdre.

Après Sergio Ramos, Raphaël Varane ? Cet été pourrait bien sonner comme une révolution au sein du secteur défensif du Real Madrid. Après avoir perdu leur capitaine emblématique, les Merengue pourraient aussi enregistrer le départ d'un autre de ses cadres.

Lié au Real Madrid jusqu'en juin 2022, Raphaël Varane se prépare à entrer dans sa dernière année de contrat avec le club de la capitale espagnole. Le défenseur français n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger l'aventure avec le Real.

Actuellement pleinement concentré sur l'Euro 2021 avec l'équipe de France, qui affrontera le Portugal ce mercredi soir à Budapest (21h), Raphaël Varane va devoir éclaircir son avenir cet été. Alors que les négociations dans le sens d'une prolongations semble au point mort, les pistes du PSG et de Manchester United enflamment déjà la toile médiatique.

D'après les informations de The Athletic, le club présidé par Florentino Perez se prépare à voir partir son défenseur français. Le quotidien sportif espagnol AS tempère légèrement cette information, indiquant que si l'international tricolore ne prolonge pas, il sera placé sur le marché cet été. Or, Varane n'aurait encore pris aucune décision sur son avenir selon le quotidien madrilène.

Ça devrait bouger cet été du côté du Real Madrid

Avec le retour de Carlo Ancelotti sur le banc, le Real Madrid veut revenir avec de nouvelles ambitions après une saison blanche sans aucun trophée gagné l'an dernier. Et si les Merengue désirent se renforcer, plusieurs joueurs sont également annoncés sur le départ. Toujours d'après The Athletic, le Real Madrid écoutera les offres qui lui sont soumises pour Eden Hazard, Luka Jovic, Martin Odegaard, Gareth Bale ou encore Isco. Des joueurs en manque criant de régularité ou de temps de jeu.

Toutefois, Carlo Ancelotti aimerait conserver sous ses ordres Eden Hazard et Gareth Bale, l'Italien pensant que les deux hommes sont capables de revenir au plus haut niveau.

Si David Alaba a d'ores et déjà rejoint la Maison Blanche, le Real Madrid devrait vraisemblablement se renforcer en défense si Raphaël Varane venait lui aussi à quitter le navire après le départ de Sergio Ramos.