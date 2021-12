Serie A: Ibrahimovic "espère" rester toute sa vie à l’AC Milan

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, 40 ans, ne semble pas encore prêt à mettre un terme à sa carrière de footballeur. Mais lorsque l’heure de sa retraite sportive aura sonné, le Suédois espère bien continuer à avoir un rôle à Milan.

Tel Benjamin Button, comme il aime à se nommer, Zlatan Ibrahimovic continue de défier les lois de la physique et des années. Toujours au niveau avec l’AC Milan à 40 ans, l’inoxydable suédois sait tout de même qu’il est au crépuscule de sa carrière, entamée chez les professionnels avec Malmö au XXe siècle, en 1999.

Auteur de 6 buts et 2 passes décisives en 9 matches de championnat, "Ibra" participe à la très bonne première moitié de saison des Milanais, actuellement leaders de Serie A, un point devant le rival intériste. Pas étranger à ce classement malgré quelques pépins physiques en cours de saison, l’ancien buteur du PSG aimerait faire durer le plaisir encore un peu, comme il l’a révélé sur les antennes de la chaîne italienne Rai 3.

"J’ai un peu peur d’arrêter"

"Je mets la pression sur l’AC Milan, j’espère y continuer pour le reste de ma vie", sourit le quarantenaire scandinave, sans expliciter s’il entend par là souhaiter se voir offrir une reconversion post-carrière de footballeur au sein de l’institution milanaise. Dans son livre "Adrénaline", écrit en collaboration avec le journaliste de la Gazzetta dello Sport Luigi Garlando, le Suédois révélait son souhait à terme de devenir directeur sportif.

Surtout, Ibrahimovic semble avoir toujours faim de titres, lui qui a déjà remporté le championnat à deux reprises avec la Juventus (2005, 2006) – des titres retirés à la Vieille Dame suite au scandale du Calciopoli – et trois fois avec l’Inter (2007, 2008, 2009) par-delà les Alpes. En fin de contrat en juin prochain, ce dernier semble ouvert à une prolongation, comme il le confirme ici à demi-mots et l’avait déjà assuré jeudi.

"Je veux gagner un autre Scudetto. Je veux jouer le plus possible, pour ne pas avoir le regret de ne plus pouvoir continuer. Je ne sais pas ce que sera mon avenir après le football, c’est pourquoi j’ai un peu peur d'arrêter." Comme quoi, même Benjamin Button peut craindre la "petite mort" du sportif.