"Si Messi revient au Barça, il sera moins payé qu'au PSG", prévient Javier Tebas

A l'occasion de la présentation du rapport économique annuel de la Liga, son président Javier Tebas a de nouveau évoqué la possibilité du retour de Lionel Messi au FC Barcelone. S'il rappelle que le championnat ne fera pas de concession avec le strict contrôle économique, il assure également que l'Argentin serait "moins payé qu'au PSG".

"S'il revient, il sera moins bien payé qu'au PSG." Le président de la Liga Javier Tebas a de nouveau évoqué l'avenir de Lionel Messi et la possibilité d'un retour au FC Barcelone ce jeudi à l'occasion de la présentation du rapport économique annuel de la Liga. S'il aimerait que l'Argentin revienne dans le championnat qu'il dirige, il rappelle que les règles économiques sont strictes et que le Barça devra s'y plier.

"Il y a un contrôle économique"

Le patron de la Liga a analysé la situation économique que traverse le FC Barcelone et qui l'empêche de faire de grandes dépenses pour recruter. "Ici, lorsqu'on nous apporte de la documentation, on ne regarde pas si c'est pour Leo Messi ou Kylian Mbappé. On regarde ce qu'ils nous exposent et on leur dit: pour l'instant tu es là, tu as ça, il te reste ça et tu fais ce que tu veux. Ensuite, ils disent si c'est dans l'intérêt de la Liga que Messi vienne.... En ce qui concerne Barcelone, ce qui est clair, c'est qu'un club qui veut incorporer des joueurs doit soit avoir un budget équilibré, il y a un contrôle économique et que pour incorporer des joueurs, il faut s'y conformer."

Concernant la documentation en prévision de la saison 2023-2024, c'est Javier Gómez, directeur général de la Liga, qui répond: "Nous avons reçu toute la documentation de tous les clubs. Nous avons discuté des conséquences de cette documentation avec le club. Les données qui ont été rendues publiques et que le club lui-même dit, c'est qu'il doit réduire le coût de l'effectif de 200 millions, jusqu'à ce que cela soit fait, ils continueront à être dans cette situation compliquée."

"Le meilleur joueur de l'histoire du football veut revenir jouer en Espagne"

"J'aimerais particulièrement que Messi vienne, mais en Liga, on ne cherche pas à savoir s'il vient ou non", assure Javier Tebas. Est-ce que vendre pour 100 millions d'euros de joueurs cet été sera suffisant pour recruter Leo Messi? "C'est sûrement suffisant, mais nous n'allons pas vous le dire. Ils ont dit qu'ils allaient vendre des joueurs. Si nous disons le montant, nous nuisons à Barcelone sur le marché."

Pour lui, une seule certitude, si Lionel Messi revient au Barça, ça ne sera pas avec un salaire mirobolant. Et adresse au passage un tacle à la Premier League, qui malgré les sommes colossales dont ses clubs disposent. "Je ne me souviens pas du dernier Ballon d'Or qui a joué en Premier League. Les meilleurs joueurs sont restés en Espagne. Et voilà que je lis que le meilleur joueur de l'histoire du football veut revenir jouer en Espagne, même pour moins d'argent. S'il revient, il sera moins bien payé qu'au PSG. Au PSG, ils ont une masse salariale de 800 millions."