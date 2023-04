Mercato: Tebas "espère" un retour de Messi mais met en garde le Barça

Le président de la Liga, Javier Tebas, milite pour un retour de Lionel Messi au FC Barcelone lors du mercato estival. Mais il estime que les conditions ne sont pas réunies à l'instant T.

Il ne sera plus en Ligue 1 la saison prochaine. Sauf si Doha décide de renverser la table. Comme révélé par RMC Sport début avril, l’histoire entre Lionel Messi et le PSG devrait prendre fin à l’issue de la saison. Il y a encore quelques mois, la tendance était plutôt à une prolongation de l’Argentin, qui arrive en fin de contrat au mois de juin avec une option d’un an, activable seulement avec l’accord des deux parties.

"Je veux que Messi joue dans notre championnat"

Mais les liens entre les deux parties se sont ensuite distendus. A Paris, l’investissement du joueur est désormais remis en cause. Et il se dit qu’une séparation permettrait de réduire la masse salariale. Continuer à Paris n’est pas non plus la priorité du septuple Ballon d’or. A Barcelone, certains se mettent à rêver d’un retour de l’idole, deux ans après son départ, en larmes, pour la France.

Le président de la Liga, Javier Tebas, fait visiblement partie de ceux qui poussent pour un retour de Messi en Espagne. Même s’il a quelques réserves. "Aujourd’hui, ils ne peuvent pas inscrire Messi. Il reste beaucoup de temps, ils peuvent inscrire d’autres joueurs, ils peuvent vendre... Aujourd'hui, c'est difficile. Du point de vue du championnat, j'espère que Barcelone fera le nécessaire pour faire revenir Messi. Espérons qu'ils y parviendront", a-t-il expliqué ce mercredi devant les médias.

"Je suis un fan de Messi. Mais nous n'allons pas changer les règles pour qu'ils puissent le signer. Je veux que Messi joue dans notre championnat, mais nous n'allons rien changer. Barcelone peut faire des mouvements pour pouvoir le faire", a souligné le patron de la Ligue espagnole dans des propos rapportés par le journal AS.