À la COP26, des athlètes olympiques se mobilisent contre le changement climatique

En marge de la COP26, qui a débuté dimanche à Glasgow, une cinquantaine d’athlètes olympiques et paralympiques ont participé à une vidéo appelant les dirigeants mondiaux à lutter contre le changement climatique.

"C’est la course que nous devons gagner", scandent haut et fort ces sportifs. Les gouvernements du monde entier sont réunis, depuis ce dimanche, à Glasgow pour la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, plus connue sous le nom de COP26, pour la plus importante conférence sur le climat de ces dernières années. En marge de celle-ci, une cinquantaine d’athlètes a choisi de prendre la parole en vidéo, ce week-end, pour porter haut et fort un message écologique.

Kipchoge et Murray parmi les porte-paroles

Plusieurs stars de premier plan ont participé à ce projet, dont le basketteur espagnol Pau Gasol, le recordman du monde kényan du marathon Eliud Kipchoge, la star du tennis britannique Andy Murray ou encore son compatriote, récent médaillé d’or olympique au plongeon, Tom Daley. L’initiative a été lancée par la double championne olympique de voile britannique Hannah Mills, très engagée sur ces terrains, qui avait notamment lancé le Big Plastic Pledge, un mouvement destiné à éliminer l'utilisation du plastique à usage unique "dans le sport et au-delà".

"Chers dirigeants du monde. Cet été aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, nous, athlètes, avons poursuivi l’excellence face à de nombreux challenges, déclament-ils les uns après les autres dans la vidéo, longue de deux minutes. Nous avons répondu présents, Tokyo et le peuple japonais ont répondu présents. Tous les Jeux visent à laisser un héritage durable. Mais comment transmet-on cet héritage, s’il n’y pas une planète sûre et en bonne santé pour le connaître ?"

Un appel à l'"ambition" et au "courage"

D’une voix, ces athlètes appellent ensuite les participants à la COP26 à "montrer une réelle ambition et du courage". La vidéo a été réalisée avec le soutien du Comité International Olympique, qui s’est dit, par l’intermédiaire de son président Thomas Bach, "ravi de soutenir cette initiative et d'aider les athlètes olympiques à utiliser leur voix puissante pour créer un avenir plus durable pour tous." "Le changement climatique est l'un des plus grands défis auxquels l'humanité ait jamais été confrontée, et le CIO est fier de diriger la réponse du Mouvement olympique à cette crise", a-t-il poursuivi.

Tête pensante de ce projet, Hannah Mills s’est expliquée sur ses prises de position écologiques. "Le rêve olympique consiste à donner le meilleur de soi-même - et cela ne signifie pas seulement concourir ou gagner des médailles, mais aussi être un bon citoyen du monde, a expliqué la Britannique. Je pense qu'il est de notre responsabilité d'utiliser nos plateformes pour souligner la nécessité pour nous tous de vivre et d'agir de manière plus responsable."