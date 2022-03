Guerre en Ukraine: la lettre ouverte d’athlètes contre le maintien des Russes aux Jeux paralympiques

La présence des sportifs russes et biélorusses sous bannière neutre lors des Jeux paralympiques de Pékin a provoqué de nombreuses réactions ce mercredi. Le mouvement Global Athlete a publié une lettre ouverte pour dénoncer le risque d’une participation instrumentalisée par la Russie et la faiblesse des sanctions émanant du sport.

Le Comité international paralympique a autorisé ce mercredi les délégations russes et biélorusses à participer aux Jeux paralympiques 2022 de Pékin du 4 au 13 mars prochain. Le tout sous une bannière neutre et sans mention de leur pays. A l’image du Royaume-Uni et du sport anglais qui restent ouvertement opposés à la participation des sportifs russes aux compétitions internationales en raison de l’invasion de l’Ukraine, le mouvement Global Athlete a réagi avec virulence au choix de l’IPC. Présenté comme une start-up pour révolutionner le sport mondial, cette réunion d’athlètes internationaux a fustigé le choix des autorités avec la non-exclusion des athlètes russes et biélorusses en Chine.

"Alors que les bombes russes et biélorusses pleuvent sur les citoyens ukrainiens, le Comité international paralympique a envoyé un autre coup à tous les athlètes et citoyens ukrainiens en autorisant les sportifs russes et biélorusses à participer aux Jeux paralympiques de Pékin, a écrit le mouvement Global Athlete dans une lettre ouverte postée sur les réseaux sociaux. Mardi, le biathlète ukrainien Yevhen Malyshev est mort au combat à 19 ans en défendant son pays contre l’attaque de la Russie. Combien de vie supplémentaires doivent-être prise avant que le sport ne prenne des sanctions riches de sens?"

>> Les conséquences de la guerre en Ukraine sur le sport

Les Jeux comme un outil de la propagande de Poutine

Déjà forcé de concourir sous la bannière du comité olympique de Russie en raison du dopage institutionnalisé dans leur pays, les athlètes russes seront cette fois engagés sous bannière neutre. Selon Global Athlete, cela va encore desservir l’image du sport international et favoriser le Kremlin. Le gouvernement russe risque d’utiliser la présence de ses sportifs aux Jeux paralympiques de Pékin comme un outil de communication du régime dirigé par Vladimir Poutine.

"Avec ou sans la bannière neutre, les autorités russes et biélorusses vont utiliser la participation de leurs athlètes à ces Jeux pour leur propagande d’Etat, a poursuivi le mouvement Global Athlete. Pendant les Jeux et en marge du retour des sportifs à la maison, ces régimes autoritaires vont utiliser chaque once de succès pour justifier ou faire oublier leur guerre brutale. Des vies sont prises, des familles sont séparées et des larmes coulent au sein de la nation ukrainienne. L’IPC et le sport ne peuvent arrêter cette violence mais ils auraient pu envoyer le message que les actions de la Russie et de la Biélorussie les exposent aux sanctions les plus dures et à une isolation complète."

"Ne vous trompez pas, le sport est politique"

La diatribe des athlètes membres de Global Athlete contre le sport russe ne s’arrête pas là. Le mouvement a aussi regretté l’immobilisme du sport international sous couvert de cette neutralité de façade. Selon l’organisation, le sport a toujours revêtu cette portée politique. Et c’est encore plus visible depuis le début du conflit en Ukraine avec une intense mobilisation des sportifs.

"Ne vous trompez pas, le sport est politique. Poutine a constamment utilisé les Jeux olympiques et paralympiques pour faire avancer ses agendas nationaux et internationaux, a encore lancé Global Athlete dans son texte publié mercredi. De nombreux athlètes olympiques et paralympiques russes appartiennent à l’armée russe. Les administrations du sport clament laneutralité politique mais ce sont des mensonges pratiques utilisés pour se détourner des appels à défendre les droits de l’homme et la paix."