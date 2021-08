Jeux paralympiques: belle moisson de médailles pour la France durant la nuit

Dans la nuit de vendredi à samedi, la délégation française a engrangé huit médailles aux Jeux paralympiques de Tokyo, dont l’or d’Alexis Hanquinquant en triathlon, portant le total des Bleus à 18 médailles.

Triathlon: la consécration pour Hanquinquant, le bronze pour Curzillat

Triple champion du monde, Alexis Hanquinquant a décroché le graal samedi à Tokyo, en s’adjugeant l’or en triathlon, dans la catégorie PTS4. Le Normand de 35 ans a survolé l’épreuve, bouclant le parcours (750m de natation, 20km de cyclisme et 5km de course à pied) en moins d’une heure, plus de trois minutes devant ses poursuivants.

"C’est une super belle course, je ne m’attendais pas à la maitriser autant, mais j’ai pris beaucoup de plaisir, s’est enthousiasmé, le triathlète de 24 ans, amputé de la jambe droite. J’avais une certaine pression, parce que j’étais attendu, mais j’ai essayé de la gérer de la meilleure des façons possibles. Je pense que j’ai répondu présent et qu’on va pouvoir compter sur moi à Paris, parce que j’ai les crocs à mort. Purée, la Marseillaise… C’est trop un honneur."

Deux heures plus tard, sa compatriote Annouck Curzillat a elle aussi accomplie son rêve en décrochant la médaille de bronze dans la catégorie PTVI1. Aveugle de naissance, la Haute-Savoyarde de 29 ans, accompagnée par sa guide Céline Bousrez, a résisté au retour de la Britannique Alison Peasgood, qui a finalement échoué à deux secondes, pour offrir une nouvelle breloque à la France.

Tennis de table: quadruple bronze pour les pongistes bleus

Déjà bronzé à Rio, Maxime Thomas a remis le couvert à Tokyo. En classe 4 fauteuil roulant, le Français s’est incliné en demi-finale face au Turc Abdullah Ozturk en quatre sets (11-13, 11-8, 9-11, 8-11) et a dû se contenter de la troisième place. "J’ai mis beaucoup de choses en place ces dernières années, je pense que ça porte ses fruits, a quand même relativisé le Lyonnais. Je suis très épanoui. Une défaite, c’est dur, c’est frustrant, parce que je m’étais préparé à aller le plus loin possible pour changer de métal. Mais bon, c’est déjà un bon résultat, même s’il me reste un goût d’inachevé."

Les pongistes français étaient décidément abonnés au bronze cette nuit. En classe 8, Thu Kamkasomphou est tombée face à la Chinoise Wenjuan Huang, mais a décroché sa sixième médaille aux Jeux Paralympiques, en autant de participations, à 52 ans. En classe 11, Lucas Créange a été battu le Hongrois Peter Palos, mais s’est quand même offert un joli premier podium olympique, à 28 ans. En classe 7, Anne Barnéoud s'est inclinée contre la Russe Viktoriia Safonova, toujours en demi-finales, mais s'est aussi adjugée le bronze.

Athlétisme: clap de fin en argent pour Le Fur

Légende de l’handisport français, déjà huit fois médaillée aux Jeux Paralympiques, Marie-Amélie Le Fur a ajouté une dernière ligne à son magnifique palmarès en s’adjugeant l’argent au saut en longueur, en T64. Face à la Néerlandaise Fleur Jong, titrée avec un record du monde à la clé (6,16m), la Française est passé tout près (6,11m) du sacre. Sa carrière achevée, elle va désormais pouvoir se consacrer à son poste de présidente du Comité paralympique et sportif français.

"Le meilleur de moi-même est arrivé sur le dernier saut (6m11) un peu péniblement, s’est-elle esclaffée. J’ai adoré ce concours, j’ai adoré partager avec mes concurrentes, avec l’équipe de France. J’étais stressée comme pas possible. En chambre d’appel, le fait de retrouver les filles, le plaisir de concourir est revenu. Ça m’a permis d’aller chercher une belle performance malgré la pression. C’est une belle fin. Ce n’est pas la plus belle performance mais c’est le plus beau concours de ma carrière."

Cyclisme sur piste: le tandem Beaugillet-Pervis sur le podium

Deux ans après avoir débuté leur collaboration, Raphaël Beaugillet et François Pervis ont décroché la médaille de bronze sur le tandem 1000m. Le duo français a devancé de 72 millièmes le tandem allemand. C’est une consécration pour Beaugillet, malvoyant multi-titré au niveau national pour la première fois médaillé aux Jeux, mais aussi pour Pervis, référence de la piste chez les valides, qui a rejoint le club très fermé des athlètes médaillés olympiques et paralympiques.

"Le contrat est rempli, s’est satisfait Pervis, qui prendra sa retraite sportive à l’issue de la quinzaine. Ça s’est joué à rien. On est super satisfaits, on n’a pas été arrangés par les confinements, on s’est beaucoup entrainés dans notre garage, tandis que les autres équipes avaient un pôle national pour se réunir tous les jours. On s’est donné avec nos petits moyens, on peut être fiers de ce qu’on a réussi."