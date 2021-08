JO 2021 (athlé): Mayer revient dans le coup et vise l’argent

Kévin Mayer s’est rapproché du podium en décathlon après le concours du saut à la perche, ce jeudi lors des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Il confie viser l’argent malgré des performances en-deçà son niveau.

Kévin Mayer est toujours dans le coup pour décrocher une nouvelle médaille olympique! Ce ne devrait pas être l’or promis au Canadien Damian Warner. Mais le Français, en argent à Rio en 2016 derrière la légende Ashton Eaton, s’est rapproché du podium après le concours du saut à la perche, achevé en troisième position. Malgré ses douleurs au dos, atténuées par des anti-inflammatoires, Mayer a signé une meilleure barre (5,20m) que tous les actuels pensionnaires du podium.

Il a ainsi repris 62 points à l’Australien Ashley Moloney et Pierce Lepage (5m) et 92 à Warner (4,90, record personnel). Après cette huitième épreuve, Mayer est toujours quatrième du classement général (7129 points) mais ne compte plus que 46 points de retard sur Lepage, 3e provisoire (7175), et 140 sur Moloney (2e provisoire, 7269).

Le Français a tenté de réduire davantage l’écart mais a échoué à trois reprises à 5,30m, assez loin de son record personnel (5,45m) réalisé lors de son record du monde à Talence en 2018. "Je ne voyais pratiquement plus le butoir à la fin tellement je suis fatigué, a-t-il confié à l’issue du saut à la perche. Il faut passer au-delà de ce handicap même si j’ai beaucoup moins mal avec les anti-inflammatoires. C’est 'l’hallu' parce que même dans mon saut à la perche, je ne me reconnais pas. Je n’ai aucun repère et quand la barre passait, je pensais qu’elle ne passait pas."

Il voulait un combat avec Warner

Mayer a désormais rendez-vous à 12h15 pour le lancer de javelot à l’issue duquel il pourrait monter sur le podium. "Je ne sais pas si j’ai de la chance ou si je fais juste le taf, poursuit-il. Je suis très loin de ce que je peux faire. Même à ce bas niveau, je vais peut-être réussir à aller chercher une médaille, c’est pour ça que je vais me battre. Elle sera beaucoup plus amère (qu’en 2016, ndlr). Je voulais un combat contre Warner. J’aurais eu la médaille d’argent après un combat contre Warner, ça aurait été dingue. Là, il n’y a pas de combat. Il y en a un avec les autres décathloniens mais je suis en-dessous de mes perfs. En haies, je ne peux pas m’exprimer. Je me sais bien mais quand je regarde ma course, je ne suis pas sur mes appuis. Mes sensations sont un peu faussées par les anti-inflammatoires mais ça me permet d’aller au bout du décathlon."

"J’avoue que je pense à une médaille d’argent"

Il a désormais un peu plus de quatre heures pour récupérer avant le javelot. Malgré son état de forme incertain, une certaine forme d’optimisme est revenue dans le discours de l’athlète de 29 ans. "Tout le monde a laissé des plumes (au concours à la perche, conclut-il. Moi plus que les autres mais j’ai un très bon réservoir et je ne me fais pas de souci pour ça parce qu’à chaque fois que je fais une épreuve, je me donne à 110%. J’ai l’impression de faire le minimum syndical mais je peux faire une médaille. J’avoue que je pense à une médaille d’argent."

Il suivra aussi d’un autre œil les performances du Canadien Damian Werner est qui désormais en retard sur les bases du record du monde du Français (9126 points en 2018). Il y a trois ans, Mayer possédait 7503 points après huit épreuves, contre 7490 pour Warner qui peut toujours viser le record s’il améliore ses meilleures performances personnelles sur le javelot (8m, cela semble compliqué) et au 1500m.