JO 2021 (boxe): le manager français dénonce "une cabale", les arbitres avouent leur erreur

John Dovi a décrit une situation ubuesque après la disqualification injuste de Mourad Aliev aux Jeux olympiques de Tokyo ce dimanche. Le manager de l’équipe de France masculine a également accusé certains décideurs de la boxe olympique d’avoir tout fait pour empêcher la France de revenir avec une médaille du Japon.

Difficile de rester calme dans une telle situation. Disqualifié aux portes des demi-finales du tournoi de boxe olympique, Mourad Aliev a crié au scandale après une décision injuste de l’arbitre de son combat face Frazer Clarke. John Dovi a taclé ce jugement qui prive la France de sa dernière chance de médaille en boxe à Tokyo.

"Mourad gagne le premier round et se rend compte, pendant la deuxième reprise, que l’Anglais est bien ouvert. Mais pas par des coups de tête, par des coups de poing. L’arbitre arrête le combat pour faire voir le boxeur au médecin. Le médecin arrête le combat, a détaillé John Dovi, manager de l’équipe de France masculine. Pour être sûr que Mourad ne remporte pas le combat… Le règlement dit que lorsque l’on arrête un combat, on prend la décision. Comme Mourad avait remporté le premier round, c’est lui qui avait remporté le combat. Pour s’assurer que Mourad ne gagne pas le combat, on lui a mis un avertissement. A la suite de cela, il l’a disqualifié.

Après avoir échangé avec les officiels, le patron de la boxe masculine a confirmé à la presse que les superviseurs reconnaissaient une erreur arbitrale mais ne pouvaient pas inverser le résultat en raison du règlement de la compétition.

"On ne peut pas mettre un avertissement à la suite du passage du médecin. Voilà ce qui a surpris. Les superviseurs de la compétition ont été voir. C’est pour cela que l’on a attendu aussi longtemps, a encore expliqué celui qui avait perdu en quarts de finale aux JO de Sydney en 2000. Ils ont regardé le combat à plusieurs reprises et se sont rendus compte qu’il n’y avait pas de faute de Mourad. Ils sont venus nous dire qu’ils étaient désolés et que l’arbitre a fait une erreur et n’aurait pas dû le disqualifier. Ils nous ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire, on ne peut pas changer la décision."

"C'est franchement injuste et dégueulasse"

Profondément déçu par cette sanction injuste contre son boxeur, John Dovi a réitéré son envie d’arrêter d’entraîner au haut niveau. Dégoûté par le monde de la boxe olympique, le manager des Bleus a dénoncé un complot contre son équipe après des résultats controversés pour Samuel Kistohurry, Sofiane Oumiha ou encore Billal Bennama.

"L’équipe est sous tension parce que l’on sent dans cette compétition, il y a une espèce de cabale contre l’équipe française. On peut voir tous les combats, il y a toujours un truc de pas clair, a taclé John Dovi. On se dit qu’il va encore se passer un truc. On arrivait avec la peur au ventre aujourd’hui, en se demandant ce qu’ils allaient nous faire. Il fallait se concentrer et gagner le combat. C’était ça le plus important. C’est ce que Mourad a fait. Il a remporté le premier round. Malgré cela, comme ils ont vu que cela ne se passait pas comme ils voulaient, ils ont trouvé un autre subterfuge. Sans les chocs de tête, ils auraient trouvé autre chose. Un coup bas ou un truc bidon pour essayer de disqualifier Mourad."

Mourad Aliev et John Dovi avec des officiels lors des JO de Tokyo © Icon Sport

"Honte à la boxe"

Ne cachant pas ni sa colère, ni son dégoût pour les responsables de la boxe olympique, John Dovi a encore haussé le ton.

"C'est franchement injuste et dégueulasse. C’est ce que l’on a vu là parce ce sont les phases finales et que l’on arrive vers les médailles. Mais il s’est passé tellement de choses. C’est terrible. Honte à la boxe. j’ai honte pour ma discipline, a balancé le responsable de la Fédération française de boxe. Je pense que des gens font du mal à ce sport sans même s’en rendre compte. C’est terrible ce qu’il vient de se passer. Surtout c’est fait aux yeux et à la face du monde. Cela veut dire qu’ils s’en fichent et font ce qu’ils veulent. Cela ne change pas, c’est depuis des années, depuis toujours. On va rentrer chez nous très déçus parce que l’on a travaillé très dur. On avait une équipe compétitive, avec cinq chances de médailles potentielles. Mais il nous est arrivé tellement de choses. A chaque fois, même quand on estimait avoir perdu, il y a un truc pour s’assurer que l’on perde."

Et de conclure, toujours dans la même veine: "Là, c’est abusé. En fait, c’est terrible, a terminé John Dovi. Qu’ils aillent aussi loin, c’est que vraiment ils ne voulaient pas que la France obtienne une médaille en boxe. Cela dégoûte de la boxe."