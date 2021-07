JO 2021, football: sur quelles chaines regarder France-Mexique

L’équipe de France de football débute son tournoi aux Jeux olympiques 2021, ce jeudi face au Mexique (10h) à Tokyo. Un gros morceau d’entrée pour les coéquipiers d’André-Pierre Gignac, qui retrouvera des adversaires qu’il connait très bien.

L’équipe de France de football débute ses Jeux olympiques avant même la cérémonie d’ouverture, programmée vendredi. L’équipe de Sylvain Ripoll affronte le Mexique ce jeudi (10h) au stade de Tokyo. Le tournoi commence un peu en avance pour des raisons de programmation et de plage de repos entre les matchs.

La rencontre sera retransmise sur France 2 et sur Eurosport 1. Vous pourrez également suivre le match en direct commenté sur notre site.

Les hommes de Sylvain Ripoll entrent enfin dans le vif du sujet face au champion olympique 2012 après des semaines agitées par les nombreux refus de clubs de libérer leurs joueurs. Les Bleus se présentent donc avec une sélection inattendue mais ambitieuse, qui visera l'une des deux premières places du groupe A (avec le Japon et l'Afrique du Sud), qualificatives pour les quarts de finale. L'équipe sera portée par ses trois tauliers nés avant 1997: André-Pierre Gignac, Florian Thauvin et Teji Savanier.

Une première spéciale pour Thauvin et surtout Gignac

L’entrée en matière sera spéciale pour les deux premiers nommés qui jouent aux Tigres de Monterrey, au Mexique. Particulièrement pour Gignac installé au pays depuis six ans. "C'est spécial, c'est mon pays d'adoption, a confié l’ancien attaquant de Lorient, Toulouse et l’OM mardi. Ça fait six ans que j'y vis, j'ai eu des enfants qui maintenant sont Mexicains. Donc j'ai vraiment envie de gagner ces trois premiers points. Ça ne va pas être facile mais j'ai ça en tête depuis le début."

"APG" connait donc très bien ses adversaires d’un jour qu’il croise chaque week-end en championnat. Il conserve notamment un souvenir particulier du gardien, Guillermo Ochoa, actuellement au Club America mais passé à Ajaccio pendant trois ans. "J'ai joué contre lui avec l'OM et je lui ai mis le plus beau but de ma carrière en Ligue 1, s'est souvenu Gignac. Je l'ai retrouvé au Mexique depuis qu'il est au Club America et je lui en ai mis quelques-uns aussi. Maintenant c'est à Tokyo et on espère qu'il n'y aura pas d'exception."