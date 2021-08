JO 2021: Fournier ne voulait pas que Blanquer "prenne le crédit" de la réussite des sports collectifs

Dans un entretien au Parisien ce mardi, Evan Fournier est revenu à nouveau sur sa prise de position après les propos de Jean-Michel Blanquer, qui s'était félicité de la réussite du système éducatif français pour justifier les bonnes performances des sports collectifs lors des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Le médaillé d'argent incite à une réflexion plus globale, dépassant le simple cadre de l'école.

Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer s'était félicité la semaine dernière du système scolaire français, qui "a beaucoup d'importance", pour expliquer les excellents résultats de la France dans les sports collectifs lors des derniers Jeux olympiques de Tokyo 2021. Une sortie qui a valu de nombreux réactions très critiques, dont celle d'Evan Fournier.

Le vice-champion olympique de basket avec l'équipe de France avait d'abord réagi sur Twitter, dénonçant "une culture sportive à l'école" qui est "désastreuse" en France. "Aucun de mes coéquipiers ne peut aujourd'hui remercier l'Education nationale pour lui avoir permis de jouer au basket (...) Le cheminement intellectuel insinuant qu’il s’agit d’une stratégie de l’éducation nationale pour former les champions de demain me parait simpliste, a justifié encore Fournier ce lundi, dans une lettre ouverte publiée par le Huffington Post. Cela révèle au contraire d’une inégalité dans l’accès au sport entre les établissements disposants de moyens, et ceux se trouvant dans des situations plus compliquées (...) Et ce ne sont pas les deux minuscules heures d’EPS par semaine de mon emploi du temps de collégien qui m’ont insufflé l’envie de jouer au basket, pour devenir le sportif que je suis aujourd’hui."

"Quand tu fais ton cours d'EPS à l'école, tu as l'impression que ce sont des heures de vacances"

Dans un entretien au Parisien ce mardi, le nouveau joueur des New York Knicks en NBA a expliqué aussi pourquoi il avait repris de volée Jean-Michel Blanquer. "Quand une connerie pareille sort, on est obligé de réagir. Mon tweet ne voulait pas dire que je veux qu'on mette plus de sport à l'école, mais juste que le ministre ne prenne pas le crédit de cette réussite, a indiqué Evan Fournier. Quand tu fais ton cours d'EPS à l'école, tu as l'impression que ce sont des heures de vacances. La moitié de la classe s'en fout, donc c'est dommage. Le basket français vit grâce aux clubs, aux bénévoles, aux camps de basket. Gamin, j'ai eu la chance de tomber dans un très bon club. C'est ça qui fait qui vivre le basket, pas l'école."

Outre le basket qui a ramené deux médailles à la délégation français, le volley chez les hommes a permis de décrocher aussi un titre historique, alors que le handball a terminé la quinzaine avec deux médailles d'or. Une réussite, à laquelle il faut ajouter aussi la médaille d'argent en rugby à VII chez les femmes. "La réussite des sports co me bluffe quand on voit les lacunes et le manque de culture sportive qu'on peut avoir en France, a lancé Evan Fournier. Il faut qu'on continue sur cette voie et faire kiffer les gens. Il faut faire comprendre que le sport, c'est magique. Mais le problème est plus profond, ce n'est pas que l'école. Si l'objectif est d'inculquer une meilleure connaissance du sport, ça ne vient pas que de l'école. Ce sont les gens, les politiques..."