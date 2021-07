JO 2021 (judo): "Un bonheur pas possible!", Agbégnénou exulte après son titre olympique

Clarisse Agbégnénou laisse éclater sa joie et son soulagement après avoir décroché le titre olympique de judo (-63kg), ce mardi aux JO 2021 de Tokyo. Une libération pour la porte-drapeau de la France, cinq ans après son immense déception à Rio.

Elle a pleuré de joie cette fois! Cinq ans après sa défaite en finale à Rio et sa peine immense, Clarisse Agbégnénou a refermé la cicatrice en s’offrant le premier titre olympique de sa carrière, ce mardi aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, dans la catégorie des moins de 63kgs.

Elle l’a fait sur un waza-ari au golden score face à la Slovène Tina Trstenjak, la même adversaire que celle qui l’avait battue en 2016. Elle l’a embrassée immédiatement et lui avait promis de lui rendre visite en Slovénie avant le combat, quel que soit le résultat. En attendant, elle profite d’une joie libératrice.

"C’est incroyable franchement, a-t-elle lancé, émue, au micro de RMC. Chaque fois, je me dis: ‘je vais gagner, je suis forte, je suis en forme’. Le dire, c’est une chose, le faire en finale et prendre sa revanche cinq ans après, je n’aurais pas imaginé mieux."

Après avoir tout gagné au cours de sa carrière (cinq fois championne du monde et d’Europe, notamment), elle décroche enfin cette médaille olympique si désirée. "J’ai stressé cette nuit un peu et à d’autres moments, reconnaît-elle. Quand la compétition a commencé, je me sentais bien physiquement, mentalement, j’ai mis ma musique, j’ai dansé, je me suis dit: ‘c’est comme d’habitude, fais ce que tu sais faire et dis-toi qu’en quatre combats, c’est terminé. Tu t’es tellement entraînée pendant cinq ans, tu as fait plus de quatre combats en cinq ans, là c’est le plus simple’."

Tout n’a pas été aisé pour autant. Le judoka de 28 ans - porte-drapeau de la délégation française au côté du gymnaste Samir Aït-Saïd - confie avoir très mal vécu le report des Jeux d’un an en raison de la crise sanitaire et traversé de "grands moments de doute". "Avec cette année de report, je me disais plutôt: ‘je vais tout arrêter, ça va pas’, poursuit-il. J’étais en dépression et j’ai appris bien m’entourer, à me relever, à bien travailler sur moi avec ce que je fais en cours (elle suit des études de coach de vie à HEC, ndlr). Je suis tellement fière de moi. Je me dis: ‘t’arrives à te relever au bon moment, quand il fallait’. Je remercie tout mon entourage et les personnes à qui j’ai tendu la main et qui me l’ont donné en retour."

"Je me sentais vraiment bien, même en finale, je n’avais pas de stress"

Saluée par l'ancienne champion Gévrise Emane sur le plateau de RMC, elle témoigne d'une forme de plénitude lors de cette journée inoubliable. "Je me sentais vraiment bien, même en finale, je n’avais pas de stress, explique-t-elle. Je me suis dit que c’était bizarre et puis non, j’ai travaillé pour être là, je sais ce qu’il faut faire, j’ai le chemin en tête et il faut juste le continuer et aller jusqu’au bout."

Elle attend désormais avec impatience le podium. "Je n’arrive pas à imaginer, conclut-elle. Quand j’aurai la médaille entre les mains, je me dirai: ‘ça y est’. Je suis dans un bonheur pas possible! Ma famille n’est pas là aujourd’hui mais on s’est appelé pendant la pause. Ça ma reboosté et je les remercie vraiment. Je les aime tellement. Ils se sont levés tôt et était à fond derrière moi depuis un an. J’ai hâte de rentrer et de leur montrer toutes les photos."