JO 2021: la France grappille une place au tableau des médailles, dominé par la Chine

Au terme de la sixième journée des JO 2021 de Tokyo, la France et ses trois nouvelles breloques d'argent a gagné une place au tableau des médailles. Confortant dans le même temps sa place dans le top 10.

Journée pleine d’argent pour la délégation française. Grâce à Claire Bové et Laura Tarantola en aviron, à Madeleine Malonga en judo, et à Astrid Guyart, Ysaoara Thibus, Anita Blaze et Pauline Ranvier en fleuret, la France a ajouté trois nouvelles breloques à son bilan depuis le début des JO de Tokyo. Et compte désormais onze médailles à son actif, ce qui permet à la délégation tricolore de prendre un peu d’avance sur le rythme qui était le sien il y a cinq ans à Rio – où elle avait fini fort pour atteindre son record de 42 médailles.

La Chine nouvelle nation dominante

Petites déceptions en gymnastique notamment, où Mélanie de Jesus dos Santos a terminé hors du top 10 lors du concours général en individuel, alors que le tennis français a perdu ses dernières chances de podium avec les défaites de Jérémy Chardy et d’Ugo Humbert en quarts de finale. Conséquence au classement par nations: la France, même sans nouvelle médaille d’or, grappille une place et passe devant l’Allemagne (13 médailles, dont 3 en or comme les Bleus, mais deux médailles d’argent de moins). Elle est donc huitième au terme de cette sixième journée de compétition.

Autre progression notable, celle de la Chine qui grimpe une fois et domine désormais le tableau avec 29 médailles, dont 14 en or (6 en argent et 9 en bronze), devant les Etats-Unis de la gymnaste nouvelle championne olympique Sunisa Lee (37 médailles mais 13 en or, 14 en argent et 10 en bronze). Premier mercredi, le Japon complète le podium mais recule de deux rangs avec 22 médailles (13 en or, 4 en argent et 5 en bronze) malgré l’or de la judokate Shori Hamada en -78 kg.