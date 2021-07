JO 2021: trois médailles d'argent, médaille assurée pour Picon, c'est fini pour le tennis... ce qu'il faut retenir de la 6e journée

La sixième journée des Jeux olympiques 2021 a été marquée par trois nouvelles médailles d'argent pour la délégation française en escrime, en judo et en aviron, les deux victoires des rugbywomen à 7 et la fin de l'aventure pour Jérémy Chardy et Ugo Humbert en tennis.

LES MEDAILLES DU JOUR

Aviron : deuxième breloque en deux jours

Après l'or pour Hugo Boucheron et Mathieu Androdias la veille, Claire Bové et Laura Tarantola ont arraché la deuxième place à la photo finish lors de la finale des deux de couples poids légers féminin, juste derrière les Italiennes et devant les Néerlandaises. Il s'agit de la première médaille pour l'aviron féminin tricolore depuis 1996.

Judo : l'argent et les larmes pour Madeleine Malonga

Battue sur immobilisation par Shori Hamada en finale des -78kg, Madeleine Malonga doit se contenter de la médaille d'argent. Pourtant "prête pour aller au bout de cette journée", la championne du monde 2019 et numéro 1 mondiale de la catégorie s'est rapidement fait surprendre par sa rivale. Alors que le judo français glane sa cinquième médaille, Madeleine Malonga nous donne déjà "rendez-vous en 2024."

Escrime (fleuret) : pas de deuxième remontada pour les Bleues, battues par la Russie en finale

Héroïque face à l'Italie en demi-finale, l'équipe de France féminine de fleuret est retombée de son nuage, battue par la Russie (45-34) d'Inna Deriglazova pour la médaille d'or. Rapidement menées, les Bleues n'ont pas été capables d'inverser la tendance, malgré l'interruption de quelques minutes après la blessure de Marta Martyanova, touchée à la cheville gauche. Astrid Guyart, Ysaoara Thibus, Anita Blaze et Pauline Ranvier apportent la onzième breloque à la délégation française, la troisième en argent de la journée.

LES BONS POINTS

BMX : 100% chez les hommes, Axelle Etienne en demi-finales

Après le fiasco du VTT et du cyclisme sur route, le BMX a réalisé un quasi sans-faute ce jeudi. Du côté des messieurs, les trois tricolores engagés (Sylvain André, Joris Daudet, Romain Mahieu) sont parvenus à se hisser en demi-finales. Chez les femmes, Axelle Etienne prend également rendez-vous avec les demies, après avoir obtenue trois troisièmes places. Malheureusement, Manon Valentino n'a pas connu la même réussite. La vice-championne d'Europe a terminé deux fois à la cinquième place, une performance trop juste pour espérer entrevoir les demi-finales.

Rugby à 7 : les Bleues déjà qualifiées pour les quarts

Victorieuse de ses deux premiers matchs face au Fidji (12-5) et le Brésil (40-5), l'équipe de France féminine de rugby à 7 est déjà qualifiée pour les quarts de finale de la compétition. Si les filles de David Courteix ont galéré face aux Fidjiennes, elles ont signé une large victoire face à l'adversaire le plus faible du groupe. Une donnée importante pour le goal average et pour la première place du groupe. Les Bleues affronteront le Canada dans la nuit de jeudi à vendredi (2h30).

Voile : médaille assurée pour Charline Picon

Championne olympique en titre en RS:X, Charline Picon est d'ores-et-déjà assurée d'avoir une deuxième médaille olympique cosécutive. Après les trois régates du jour, la Française termine les 12 manches à la troisième place (36 points), derrière Emma Wilson (334) et Yunxiu Lu (30). La véliplanchiste française possède 22 points d'avance sur Marta Maggetti et ne peut plus être rattrapée samedi lors de la medal race.

Canoë : objectif 2024 pour Marjorie Delassus

Qualifiée de justesse pour les demi-finales du slalom (17e temps sur 18) et cinquième temps des demies, Marjorie Delassus a signé une très belle quatrième place lors de la finale dominée par l'Australienne Jessica Fox, qui a éjecté la Française du podium sur le gong. Malgré cette médaille en chocolat, la Paloise savoure sa performance et attend 2024 avec impatience. "Faire une manche comme ça en finale des Jeux, c’est quelque chose dont je suis assez fière."

Handball : les Françaises concèdent le nul face à la Suède mais restent en course pour la qualification pour les quarts

Après un premier succès sur le fil face à la Hongrie (30-29) et la défaite face à l'Espagne (28-25), l'équipe de France féminine de handball a concédé le nul face à la Suède (28-28). Alors que les Bleues ont compté jusqu'à cinq buts d'avance, les Suédoises ont su revenir avant la pause et sont restées accrochées jusqu'à la fin du match. Grâce Zaadi aurait pu offrir la victoire à la France sur le gong, mais la demi-centre a vu son pénalty arrêté par Jessica Ryde.

LES MAUVAIS POINTS

Gym : pas de top 10 pour les Bleues, l'Américaine Sunisa Lee en or en l'absence de Simone Biles

Une Américaine en cache une autre. Sunisa Lee a remporté ce jeudi la médaille d'or au concours général individuel. Dans une finale marquée par l'absence de Simone Biles, Lee (57,433 pts) devance la Brésilienne Rebeca Andrade (57,298 pts) et la Russe Angelina Melnikova (57,199 pts). Les Françaises terminent hors du top 10, Mélanie de Jesus dos Santos finit 11e (53,698 pts), juste devant Carolann Heduit, 12e, avec 53,565 pts.

Tennis : Humbert et Chardy éliminés aux portes des demi-finales

Après son exploit au tour précédent face à Stefanos Tsitsipas, Ugo Humbert n'a pas su enchaîner et s'est incliné en trois sets face à Karen Khachanov (6-7/6-4/6-3), qui affrontera Pablo Carreño Busta, tombeur de Daniil Medvedev en deux manches. Jérémy Chardy, dernier français engagé, n'a pas fait le poids face à Alexander Zverev (6-4/6-1). L'Allemand a désormais rendez-vous avec Novak Djokovic, grand favori du tournoi en simple.

Natation : vers un zéro pointé ?

Malgré la très belle quatrième place de Maxime Grousset sur le 100m nage libre, la natation française a encore connu une journée délicate. Marie Wattel et Charlotte Bonnet n'ont pas réussi à rallier la finale chez les femmes. Si la seconde n'a jamais eu les armes pour rivaliser, la première termine avec le 9e temps, à un centième de la qualification. Repêché pour le 200 mètres dos, Yohann Ndoye Brouard n'a pas réussi à se qualifier non plus pour la finale, échouant lui pour 14 centièmes. Ça passe en revanche pour Mehdy Metella, qualifié pour les demi-finales du 100m papillon en signant le 10e temps des séries (51''53).