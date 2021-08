JO 2021: malgré sa belle moisson, la France fait du surplace au tableau des médailles

La France a connu une journée faste ce samedi aux Jeux olympiques de Tokyo avec cinq nouvelles breloques dont deux en or. Avant le dernier jour de compétition, la délégation tricolore possède déjà 32 médailles mais n’arrive pas à progresser au classement.

Quelle journée! Comme l’a souligné Antoine Griezmann dans un message posté sur les réseaux sociaux, les athlètes tricolores ont offert un véritable "kif" à leurs supporters et à toute la France.

>> Les JO de Tokyo sont en direct sur RMC Sport

Avec cinq breloques, les Bleus ont réalisé une grosse moisson ce samedi aux Jeux olympique de Tokyo. Insuffisant toutefois pour faire mieux que la dixième place au tableau des médailles. Avec 32 médaille dont neuf en or, la France reste bloquée au classement.

La France brille en équipe

Les basketteurs tricolores sont passés tout près de l’exploit face à l’ogre américain mais a fini par échouer à cinq points de Kevin Durant et autres Jrue Holiday (82-87). Ce sont les Bleues de Valérie Garnier qui ont offert une jolie médaille de bronze en dominant la Serbie dans la petite finale du tournoi féminin (91-76).

Si les Bleus de l’équitation ont raté le podium en saut d’obstacles, le duo Thomas-Grondin a obtenu le bronze sur la piste tokyoïte dans la course à l’américaine. Une dernière mise en bouche avant un final de folie. Les Bleus du hand ont pris leur revanche face au Danemark et décroché un troisième titre olympique depuis 2008. Dans la foulée, les Bleus du volley ont signé un véritable exploit pour battre la Russie et offrir à leur discipline une première médaille aux JO.

Une belle remontada grâce aux Bleues du hand?

Revenu à une médaille d’or de l’Italie, des Pays-Bas et de l’Allemagne, la délégation tricolore peut encore espérer grimper à la septième position du classement. Pour cela, il faudra compter sur une victoire des Bleues du handball en finale de leur tournoi face à la Russie.

Contre leur bourreau de Rio, les partenaires d’Allison Pineau auront à cœur de prendre leur revanche.Un titre des Bleues, couplé à un coup d’arrêt pour les autres nations permettraient à la France de signer une belle remontée pour le dernier jour des JO de Tokyo.