JO 2021 (VTT): Pidcock triomphe, déception pour les Français et van der Poel

Le Britannique Thomas Pidcock a remporté lundi l’épreuve de VTT des Jeux olympiques 2021 de Tokyo. Les Français Victor Koretzky et Jordan Sarrou, respectivement cinquième et neuvième, repartent sans médaille. Idem pour Mathieu van der Poel qui a abandonné après une chute.

Les disciplines changent mais le résultat reste le même et la délégation française connaît une journée très frustrante ce lundi aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo. Après les ratés de Johanne Defay, Marie Wattel ou encore de Vincent Luis en triathlon, les deux pilotes bleus engagés sur l’épreuve de VTT sont passés à côté de la médaille. Victor Koretzky a pris la cinquième place alors que le champion du monde en titre, Jordan Sarrou s’est contenté de la neuvième position.

Les deux Français ont terminé très loin du nouveau champion olympique, Thomas Pidcock. A seulement 21 ans, le phénomène britannique a devancé le Suisse Mathias Flueckiger. L’Espagnol David Valero a pris la médaille de bronze devant Nino Schurter.

"Ce n’est pas passé loin. Je pense que je finis à dix secondes (douze, ndlr) de la médaille, a commenté Victor Koretzky au micro de RMC Sport. C’est comme ça, c’est le VTT. Je sais que cela se joue au millimètre. Il ne me manque pas grand-chose pour être devant. C’était un poil juste aujourd’hui. J’ai tout essayé pour aller chercher cette médaille. Je suis forcément déçu car l’objectif c’était la médaille et le podium. Je ne regrette rien, j’ai tout donné. Je suis triste mais satisfait car j’ai tout donné."

Pidcock, "un petit monstre qui sait tout faire"

Dans le coup pour le podium en début de course, les deux pilotes tricolores ont rapidement perdu l’espoir de rafler la médaille d’or lorsque Tom Pidcock a décidé d’attaquer. Victime d’une fracture de la clavicule début juin, celui qui roule habituellement pour l’équipe Ineos Grenadier, a sorti le grand jeu ce lundi. Champion du monde des moins de 23 ans en octobre dernier, l’Anglais a dicté le rythme de cette course olympique. Impressionnant de puissance, il a distancé ses rivaux à la pédale et a même terminé avec vingt secondes de marge sur son premier poursuivant.

"La déception c’est celle du champion du monde Jordan Sarrou qui ne prend que la neuvième place, a estimé Cyrille Guimard sur RMC. On pouvait espérer mieux. Mais si on prend sur les dernières années, les Français sont à leur place. Et puis il y a Thomas Pidcock qui arrive. C’est un petit monstre qui sait tout faire avec la route, le cyclo-cross et le VTT. C’est une nouvelle star du cyclisme mondial."

Van der Poel abandonne après une chute

Outre les Français, plusieurs favoris ont fait les frais de la course exceptionnelle de Tom Pidcock. Mathieu van der Poel, lui, n’a eu besoin de personne pour dire adieu à son rêve de gloire. Après avoir quitté le Tour de France pour préparer le rendez-vous tokyoïte, le petit-fils de Raymond Poulidor a été victime d’une grosse chute très tôt pendant la course alors qu’il se trouvait dans le groupe de tête.

Reparti péniblement après son gros soleil, et avec plus d’une minute de retard sur le futur vainqueur du jour, le Néerlandais a finalement jeté l’éponge avant même la fin de l’épreuve. Mathieu van der Poel comme Jordan Sarrou et Victor Koretzky devront désormais patienter jusqu’à Paris 2024 pour espérer décrocher cet or olympique tant désiré. A moins que d’ici-là, Tom Pidcock n’ait définitivement écrasé la concurrence.